Carta Abierta de Apoyo a la Red Nacional de Refugios

*Columna publicada por www.indicadorpolitico.mx



Por este medio las Mujeres que conforman el colectivo 50+1 externan su preocupación, y se suman a la petición que realiza la Red Nacional de Refugios en México, en el sentido de liberar de manera urgente el presupuesto etiquetado en el PEF2020 destinado a Refugios y sus Centros de Atención Externa, quienes brindan un servicio especializado a las mujeres víctimas de violencia en nuestro país.



Lo anterior, nace de la enorme preocupación que existe porque la violencia y los feminicidios contra las mujeres no están en cuarentena, ante la presencia de la pandemia mundial generada por el COVID-19.



Como se señala en la carta pública emitida por la Red Nacional de Refugios A.C, coinciden en que ’los procesos administrativos no pueden estar por encima de los derechos humanos, la vida y la seguridad integral de cientos de mujeres e infantes no pueden ponerse en riesgo, urge reconocer y priorizar las necesidades de los grupos socialmente más vulnerables como las mujeres e infantes en situación de violencias’.



Como colectivo señalan y que han trabajado a favor del reconocimiento del pleno ejercicio de los derechos de las niñas y mujeres en este país y les resulta inadmisible que el estado mexicano no adopte las políticas feministas para el abordaje de este tipo de coronavirus.



Desde cada una de las trincheras de las mujeres de 50+ 1, que preside la chiapaneca María Elena Orantes López, se suman a este llamado y ’exigimos que la atención del coronavirus sea transversalizando la perspectiva de género, los derechos humanos y la interculturalidad, lo que implica reconocer que las violencias contra las mujeres se incrementarán ante el aislamiento social y la cuarentena, significa reconocer que el presupuesto destinado para garantizar el derecho a una vida libre de violencias debe de ejercerse y destinarse en su totalidad para ello’.



En 50+1 están vigilantes de la liberación inmediata del presupuesto para los Refugios y sus Centros de Atención, y acompañaran de manera sonora a cada paso a la Red, con la finalidad de que esta demanda no sea ignorada, si no por el contrario, visibilice la grave situación que existe en México.



Desde cada una de las trincheras de las mujeres de 50+1 se suman a este llamado y exigen que la atención del #coronavirus sea transversalizado a la perspectiva de género.



http://50mas1.com/carta-abierta-de-apoyo-a-la-red-nacional…/



Así es como estaré compartiendo con todos ustedes #MiColumnaDeHoy ¿Rozón…y?, y me pongo a sus órdenes en el sitio web: https://www.facebook.com/fabianjimeneznarvaez1, correo electrónico: [email protected], twitter: @fabian7511, instagram: fabianjimeneznarvaez, y en la página de Facebook, me puedes encontrar como @Fajinar.