CARTA ABIERTA DE LA UAEH

TEXTO INTEGRO:



La confianza en las instituciones, el respeto a los principios de la Constitución y al Estado de Derecho son los pilares que deberían sustentar la educación de las y los mexicanos. Como sociedad tenemos el gran reto de rescatar estos valores para no perdernos en los prejuzgamientos de medios y redes sociales que sin fundamento alguno atentan contra los derechos que a todos nos asisten.

En México existe el principio constitucional según el cual todos somos inocentes hasta que sea demostrado plenamente lo contrario mediante previo procedimiento legal imparcial y a partir de la sentencia de un juez.

La Universidad y su comunidad no piden silencio a las manifestaciones de la opinión. Demandan respeto. Los acontecimientos que han sido materia de noticia deben ser vistos a la luz de un procedimiento en el que se está analizando la situación conforme a la etapa que corresponda.

Por este motivo las y los universitarios estamos seguros de que se impondrán la justicia y el Derecho. Vaya nuestro respeto a las instituciones. Nuestra confianza en los jueces federales permanece incólume. A todos los sectores y organizaciones que nos manifiestan su apoyo constante les pedimos, en gratitud infinita, paciencia ante el desarrollo de los procedimientos legales.

Estamos firmes y con la dignidad en alto. Seguimos trabajando con dedicación para beneficio del pueblo. Estamos ante un tiempo de prueba que será inscrito en la memoria para reafirmar la historia de grandeza de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su gente.

’Amor, Orden y Progreso’

Pachuca de Soto, Hidalgo a 07 de septiembre de 2020



Mtro. Adolfo Pontigo Loyola, Rector C.; Jaime Galindo Jiménez, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la UAEH; Dr. Octavio Castillo Acosta, Secretario General del Sindicato de Personal Académico de la UAEH; C. José Esteban Rodríguez Dávila, Presidente del Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo.