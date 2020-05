Carta al Gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo Maza

Lic. Alfredo del Mazo Maza

Gobernador Constitucional del Estado de México

A la Opinión Pública



Pese a que desde hace varios años 702 docentes imparten

clases a cerca de 20 mil alumnos de diferentes niveles

académicos, el gobierno del Estado de México no los ha

incorporado al sistema educativo estatal y, lo que es peor,

en los últimos ocho meses no les ha pagado los honorarios

por su trabajo.



Con motivo del Día del Maestro -que este año tuvo

una celebración atípica por las razones conocidas por todos

pero que es el segundo día más celebrado por los

mexicanos, solo superado por el Día de la Madre-, en las

redes sociales la gente hizo reexiones acerca del

importante papel que los maestros juegan en la sociedad.

En uno de ellos, el cual fue publicado en Twitter, se lee:

’Nuestro reconocimiento y felicitación a todos los

maestros que inspiran, enseñan y hacen superior a los

que tienen oportunidad de ser educados…’



Comité Estatal del Movimiento Antorchista en el Estado de México

No obstante, desde el pasado mes de octubre de

2019, el gobierno del Estado de México no ha pagado los

honorarios a 702 maestros (2 mil pesos quincenales),

quienes reúnen las tres características que los padres de

familia buscan en los docentes: 1.- Inspiran a sus alumnos y

a los padres de familia porque, en detrimento del bienestar

de sus propias familias, abnegadamente acuden,

preparados y puntualmente, a dar clases a pesar de no

percibir una remuneración justa por su trabajo. 2.- Enseñan

a miles de niños y jóvenes de muy bajos recursos

económicos, quienes, por la condición económica de sus

padres, no tienen oportunidad de acudir a escuelas que no

están cerca de su casa, sin importar que también sean

modestas o, incluso, construidas con materiales de desecho

por parte de sus padres. 3.- Hacen superiores a los que

educan, a aquellos que sin su guía podrían terminar en

situación de calle, igual que como se han perdido miles y

miles de niños y jóvenes provenientes de familias humildes,

quienes, desgraciadamente, terminan su vida en situación

de calle y con vicios difíciles de superar.



Cinco meses antes de que la pandemia del Covid-19

llegara a México, los 702 profesores dejaron de recibir sus

honorarios a pesar de que cumplen el perl académico

correspondiente, toda vez que son docentes de profesión

que tienen todos sus documentos en regla.

Desde entonces, y para que los cerca de 20 mil

alumnos no se quedaran sin profesores, económicamente

han sido apoyados tanto por los maestros que están

incorporados al sistema educativo estatal como por

humildes padres de familia. Lamentablemente, la pandemia

ha endurecido las cosas y ya hay muy pocos padres de familia

que pueden seguir dando su pequeña aportación para que

otros se sostengan, pues ya no tienen ni para ellos.



Está por nalizar el ciclo escolar y durante la

pandemia, a través del internet, esos 702 profesores siguen

trabajando con sus alumnos, pero están en una encrucijada

porque se han reducido sus ingresos y ahora no saben si

pagar el internet, recargar el teléfono celular para mandar

tareas por WhatsApp o comprar comida para su familia.

Señor gobernador: través de la presente, apelamos a

su sensibilidad para que tenga a bien intervenir para que las

autoridades de la secretaría de Educación cubran los

honorarios de los 702 docentes que desde hace varios años

trabajan en escuelas mexiquenses y para que sean

incorporados al sistema educativo estatal a n de que su

salario se corresponda con sus conocimientos y esfuerzo. No

pedimos trato preferencial para estos 702 maestros,

simplemente solicitamos que se les trate como a cualquier

docente del Estado de México -quienes mínimamente

perciben 5 mil pesos a la quincena-, para que puedan

solventar sus gastos personales y los de sus familias.