Carta al presidente Andrés Manuel López y al gobernador Alfredo Del Mazo

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE MÉXICO



LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE MÉXICO



Fase tres del Covid-19 y la gente sin comida



Fase 3 de la pandemia, lo que quiere decir que habrá contagios masivos de Covid-19 y los gobiernos de México y Estado de México, los de Andrés Manuel López Obrador y de Alfredo del Mazo Maza, respectivamente, hacen llamados más rigurosos para que la gente permanezca en sus casas. Aunque López Obrador ha dicho y re dicho que, en una primera etapa y para que resistan la pandemia, apoyará a los mexicanos más vulnerables, eso no ha sucedido a pesar de que millones de personas pobres y necesitadas viven al día con salarios que van de los 750 a los mil pesos semanales, los cuales no les permiten hacer ahorros ni grandes despensas.

El descontento crece en todo el país debido a que mucha gente se ha enterado que la Secretaría de Bienestar del gobierno federal y algunos de los llamados ’representantes populares’ afiliados a Morena, están entregando despensas, pero no a todos los mexicanos necesitados, sino más bien como parte de la maquinaria de compra de votos para el proceso electoral 2021, pues las entregan a través de los líderes sociales de colonias y comunidades, quienes solo las ponen en manos de quienes les garanticen votos.

Las prácticas selectivas, tanto del gobierno federal como de los políticos de Morena, discriminan a millones y millones de mexicanos pobres que no simpatizan con ese partido, pero con ello también violan su derecho humano a la seguridad alimentaria en tiempos de catástrofe natural o, en este caso, por el Covid-19.

Con la política selectiva de distribución de alimentos se deja afuera a la mayoría de los 91 millones de mexicanos que viven en pobreza y, lo que es peor, a los 46 millones que viven en pobreza extrema, a quienes, además, el Covid-19 les ha destruido las condiciones para que ellos se ganen los pocos pesos con los que sobrevivían. Todos sabemos que la alimentación es un derecho humano fundamental, pues sin ella la gente no solo pasa hambre, sino que su organismo se debilita tanto que es presa fácil de enfermedades, ahora peor con el coronavirus.

Por esa razón, el Movimiento Antorchista Nacional hizo un llamado a los gobiernos federal y del Estado de México para que instrumenten programas masivos de distribución de alimentos, que lleguen a toda la población a fin de que tengan condiciones para quedarse en sus casas. De no hacerlo, será imposible que la gente obedezca ese lineamiento porque no tendrá la comida mínima indispensable para mantener a sus hijos o a adultos mayores.

Para solicitarle, al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza ese programa masivo de seguridad alimentaria, el Comité Estatal del antorchismo mexiquense tenía planificado realizar, el jueves 23 de abril, una visita al Palacio de Gobierno. Sin embargo, por el anuncio del gobierno federal de que entramos en la contagiosa Fase 3 del Covid-19, decidimos no realizarla para no poner en riesgo a los participantes ni a la gente que probablemente nos atendería en las oficinas gubernamentales.

Sin embargo, como el problema de falta de comida es real porque la mayoría de mexicanos no tiene acumulados alimentos en sus alacenas, a través de este escrito le solicitamos, tanto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que de manera urgente instrumenten un programa nacional de alimentos para que la gente pueda permanecer en sus casas hasta el 30 de mayo. De lo contrario, se harán realidad los contagios masivos y, desgraciadamente, miles de mexicanos y mexiquenses sufrirán la defunción de algún o algunos seres queridos.