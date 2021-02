Carter Reum: ¿quién es el prometido de Paris Hilton?

Carter Reum y la empresaria y socialité Paris Hilton se acaban de comprometer y por eso te contamos quién es el prometido de la celebrity.

Carter Reum es el nuevo amor de la empresaria y socialité, Paris Hilton, la pareja tiene planes de llegar al altar por eso te contamos quién es el prometido de la celebrity.



Paris Hilton encontró de nuevo el amor en Carter Reum, tras romper su compromiso con el actor Chris Zylka, once meses después de que se comprometieron.



La heredera del imperio hotelero y DJ parece haber pasado página y ha presumido de nuevo el amor que a su vida ha llegado, como dice la canción, pero esta vez a diferencia de sus otras parejas, que en su mayoría provenían del medio artístico o de la moda, Carter Reum está enfocado en el campo empresarial.



¿Quién es Carter Reum?

Carter Reum es originario de Illinois, Estados Unidos y cofundador de la empresa de inversiones Messier 13, también conocida como M13.



Reum es un viejo amigo de la familia Hilton, junto con su hermano, Courtney, fundaron VEEV Spirits, una empresa de licores que figura entre las 500 compañías privadas con mayor crecimiento.



Carter Reum y su hermano publicaron el libro ’Shortcut Your Startup’ considerado como una guía en el que revelan las claves para alcanzar éxito y crecimiento empresarial.



Así destaparon su romance Paris Hilton y Carter Reum

Paris Hilton y Carter Reum tienen una amistad desde hace varios años, incluso han trabajado en proyectos juntos pero la primera vez que fueron vistos en público como pareja fue en la fiesta que se celebró tras la entrega de los Globos de Oro del 2020 donde fueron vistos bailando e intercambiándose besos.



Desde entonces, Paris Hilton no para de compartir fotos y momentos de su amor con Carter Reum, la más reciente fue el momento en que le propuso matrimonio y ella aceptó.