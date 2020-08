Casa clandestina en donde se envenena a la juventud presuntamente con la venta de droga, alcohol y prostitucion se burla de las autoridades de Chimalhuacan

Chimalhuacán, Mex. -Nuevamente vecinos de la calle Pino y otras aledañas entre ellas Avenida San Luis que se localizan en la comunidad de Villa San Agustín Atlapulco, denuncian una vez más a un antro de vicio sin razón social ubicado en la calle antes mencionada y en donde los denunciantes afirman que en el lugar regenteado por una señora apodada ’Toña Machetes’ se realiza al mejor postor la presunta venta de alcohol, droga y la práctica de prostitución están a la orden del día principalmente por las noches y en especial sábados y domingos.

Los lugareños señalaron que hace unos días este lugar fue visitado y suspendido por autoridades municipales de Espectáculos, Comercio Establecido y Vía Publica, quienes al ver que el lugar no contaba con los permisos correspondientes ni razón social, de inmediato fue colocados los sellos de suspensión, sin embargo, -agregaron los informantes- no pasaron ni 48 horas para que ’Toña Machetes’ y sus hijos de esta que al parecer tienen cuentas pendientes con la justicia, de inmediato arrancaran los sellos del antro clandestino y siguiera funcionando el lugar como si nada hubiera pasado, solo que ahora lo hacen hasta en la vía publica utilizando para ello una carpa o sea como retando o burlándose de las autoridades municipales.

Agregaron los informantes a su denuncia, que solicitan nuevamente a las autoridades de las dependencias antes mencionados para que acudan de inmediato al antro clandestino pero para que se clausure en definitiva, pues temen que sus hijos sean presa de esos delitos considerados como graves o que se vean en peligro de ser atacados por los malandrines bajo los efectos de la droga y el alcohol que consumen diariamente en ese peligroso lugar en donde cuentan que en años anteriores ya ha habido muertos.

Los vecinos de esa comunidad terminaron con su denuncia, al decir que es sospechoso que, en el lugar antes mencionado, acuden periódicamente patrullas municipales, pero no hagan nada pese que ahora ahí se emborrachan, se drogan y presumiblemente se prostituyen jovencitas hasta altas horas de la noche o será que los patrulleros tal vez pasen por el ’entre’ para permitir que siga funcionando ese sitio de forma ilegal.

Y es que en un video proporcionado a este medio se observa al interior de la casa improvisada como antro de vicio que cuenta con planta alta en donde se presume ahí también se reúnen a los jóvenes para realizar todo tipo actos fuera de la ley, terminaron diciendo.