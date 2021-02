Casi 20 aspirantes se han registrado a candidatura de Morena por diputación 22 con sede en Iguala

Iguala, Guerrero, Febrero 15.- Casi 20 aspirantes se han registrado hasta este domingo por la candidatura de Morena a la diputación local del Distrito 22 con sede en Iguala, entre ellos cuatro mujeres, ex regidores, ex militantes de otros partidos políticos.



De acuerdo a la convocatoria, podrán anotarse para abanderar a Morena en la legislatura local, hasta el 21 de febrero que será el próximo domingo.



En la lista de aspirantes a la diputación local por el Distrito 22, entre hombres y mujeres que han manifestado su interés son los siguientes; María de la Cruz Castrejón Mota, Eduardo Rueda González, Denise Castro, Cuautémoc Mancilla Arellano y Berenice Álvarez Montiel.



Además de Roberto Salazar Rodríguez, quien fue candidato a diputado por MC; el ex coordinador de la UAGro en la Zona Norte, Balbino Adame Martinez y Bernardo Cayetano Hernández, dirigente de la Asociación Tierra y Libertad.



Asimismo, el ex regidor y dirigente del Sindicato Independiente, Alberto Bahena Jiménez, Anselmo Campuzano Martinez y Zulma Carbajal Salgado, sobrina del candidato a la gubernatura de Morena, Félix Salgado Macedonio.



También se registraron Daniel Barrera Ruíz, Andrés Guzmán, ex regidor durante gobierno de José Luis Abarca; Iván Ortega Saldívar, quien es del grupo de Bernardo Cayetano Hernández, Roberto Castillejos, Salomón Beltrán Barrera, ex perredista, Denker Alcázar y está por definirse el hermano del alcalde Antonio Jaimes Delgado, quien a través de su asociación civil estuvo regalando cenas del 14 de febrero.



Cabe mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo.



A su vez dará a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de los casi 20 aspirantes al Congreso local, el próximo siete de marzo del año en curso.

