Casi 90 % de mexicanos apoya juzgar a expresidentes Salinas, Calderón y Peña

Casi 9 de cada 10 mexicanos se mostraron a favor de enjuiciar a expresidentes por supuestos actos de corrupción, reveló este jueves una encuesta del periódico El Universal.



De acuerdo con el sondeo, los más mencionados fueron Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).



Ante la pregunta sobre si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador debería o no investigar a más funcionarios, incluidos los expresidentes, por su presunta participación en actos de corrupción, el 92,2 % de los encuestados se mostró a favor.



Acerca de los expresidentes que deberían ser llevados a juicio por ilícitos cometidos durante sus gobiernos, Peña Nieto se ubicó en primer lugar con el 89,4 %, seguido por Salinas de Gortari, con el 88,5 %, y en tercer sitio apareció Calderón, con el 82,1 %.



Mientras que Vicente Fox (2000-2006) registró un 78 % y Ernesto Zedillo un 74,3 %.



Este jueves, López Obrador, en su conferencia de prensa diaria que se llevó a cabo en el norteño estado de Nuevo León, recordó que deben ser los ciudadanos los que promuevan la solicitud para llevar a cabo una consulta en la cual se vote si los últimos cinco expresidentes deben ser llevados a juicio por actos de corrupción.

"Que se vea primero que los ciudadanos lo soliciten para que sea la gente. Segundo que lo puedan solicitar los legisladores, si así lo deciden y tercero que sea el presidente, o sea, lo puede hacer hasta el último día de la consulta", dijo.



Recordó que los ciudadanos tienen que reunir alrededor de 1,5 o 1,6 millones de firmas, más o menos el 2 % del número de empadronados y precisó que el tiempo para entregar las firmas para pedir la consulta es del 1 al 15 de septiembre de cada año, y es un procedimiento que está en el artículo 35 de la Constitución mexicana.



En la encuesta también se le preguntó a los participantes sobre las declaraciones de Emilio Lozoya, enjuiciado por el caso Odebrecht, en contra de exfuncionarios, entre ellos expresidentes, y el 53,9 % afirmó que el exdirector de Pemex no dirá la verdad.



Mientras que el 86,7 % indicó que Lozoya debería ir a prisión por los delitos en los que incurrió y sólo el 7 % cree que no debería ir a la cárcel por ayudar al Gobierno a capturar a otros exservidores públicos.



La encuesta se realizó en dos levantamientos, del 14 al 18 de agosto y del 21 al 22 de agosto. En el primero participaron 800 personas y en el segundo 500 todas mayores de 18 años de los 32 mediante encuestas telefónicas. Cuenta con una error de estimación de +/- del 4,5 % y un nivel de confianza del 95 %.



(c) Agencia EFE