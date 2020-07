Casi seis de cada 10 mexicanos ya no ganan para comer: Inegi-Coneval

Senadores y diputados, a extraordinario para aportarle recursos a AMLO para enfrentar esta crisis

Senadores y diputados avanzaron ayer ir a un extraordinario que permita al presidente Andrés Manuel López Obrador obtener recursos no sólo para adquirir medicinas fuera del país, sino para enfrentar la grave crisis económica y social post-pandemia.



Al indicar lo anterior, Ricardo Monreal y Mario Delgado, ambos presidentes de sus respectivas Juntas de Coordinación Política anunciaron que en este extraordinario se buscará reformar la Ley de Adquisiciones e ir a la extinción de fideicomisos, lo cual le aportaría al gobierno federal unos 100 mil millones de pesos adicionales.



Además de la Ley de Adquisiciones, y lo de fideicomisos, en el extraordinario que se realizará a partir de hoy, se abordarán otros cinco temas.



En este proceso, además se deberá iniciar la recomposición de las mesas directivas en cada cámara.



En lo que corresponde al Senado, indicó Monreal, existen unos cinco aspirantes dentro de Morena.



Este proceso deberá resolverse durante la tercera semana de agosto y en él no participan más que senadores de Morena, ya que los otros partidos no alcanzan el porcentaje para aspirar a dirigir la cámara alta.



’El PAN sabe que legalmente no tiene derecho y que será un hombre quien presida ahora al Senado, donde la caballada esta fuerte y gorda y hay cinco posibles sucesores de la tabasqueña Mónica Fernández’.



La pobreza crece sin freno



Por lo demás, el tema central del Congreso, el gobierno y todos en México, es el acelerado crecimiento de la pobreza principalmente a causa de los efectos del parón de las actividades por la pandemia.



Tan sólo en el segundo trimestre y de acuerdo a Inegi y Coneval, la llamada pobreza laboral, que se establece cuando el ingreso no alcanza para cubrir la canasta básica, llegó a 54.9%.



Eso significa que a partir de mayo, 69.6 millones de mexicanos ya no tuvieron un ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.



Esta es la conclusión que saca el Coneval a partir de los resultados de la más reciente Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo realizada por Inegi.



Eso significa además que la pandemia ocasionó que el número de mexicanos en pobreza laboral creciera en 24.4 millones de personas, en comparación con los 45.2 millones registrados en el primer trimestre del año.



Los datos del Coneval indican que en dos meses de confinamiento, y por el impasse impuesto a la mayoría de actividades económicas, se rompió el descenso paulatino de la pobreza laboral observado durante 2019 y que se había extendido a 2020.



Así el porcentaje de la población que se encontraba en pobreza laboral pasó de 35.7% en el primer trimestre de 2020 a 54.9% en mayo pasado.



El paro de la economía impacto en una reducción del empleo y en la caída en la actividad económica para afectar sin precedentes a las fuentes del ingreso laboral de los hogares, indicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval.



La pobreza laboral es el porcentaje de la población con un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria.



La canasta alimentaria rural tuvo un costo de mil 179.75 pesos en mayo pasado, mientras que la urbana fue de mil 649.65 pesos, según el organismo.



Aun cuando ya veía una caída en la economía, la pandemia aceleró la crisis que ha provocado una fuerte disminución en el número de ocupados como del ingreso laboral, lo cual afecta negativamente la masa salarial, entendida como la suma total de las percepciones salariales de las personas ocupadas, la cual reportó una contracción en términos reales de 7.6% entre el cuarto y quinto mes del año.



Así el Inegi adelantó la semana anterior que 15.7 millones de personas adultas estaban sin empleo y que 15.2 millones de habitantes de 18 años o más vieron reducidos sus ingresos por el Covid-19.



Y el Coneval indicó que 11.7 % de las personas pasó de no estar en pobreza laboral a estarlo.



Ello implica un porcentaje mayor de personas en pobreza laboral que el de aquellas que salieron de esa condición, lo cual aumentó el saldo final de mayo.



Al analizar el número de ocupados en los hogares que pasaron de no estar en pobreza en abril a estarlo en mayo, se observa que en el hogar hay en promedio un ocupado menos, lo cual se traduce en un dependiente más y una caída del ingreso laboral por persona.



Debido a la incertidumbre del periodo necesario para la recuperación del mercado laboral, el Coneval pidió focalizar la atención en los grupos más vulnerables.



Entre éstos están los hogares ,cuyos miembros dependen del trabajo informal o de los sectores más afectados por la crisis sanitaria, por ejemplo, servicios y comercio.



En este contexto, y luego de un encuentro virtual, los coordinadores parlamentarios avalaron presentar la solicitud de un nuevo periodo extraordinario para tramitar las reformas antes señaladas.



Además, la Cámara baja recibiría la minuta que el Senado tiene previsto aprobar en materia de prisión preventiva oficiosa.



Los gobernadores van por lo fiscal



Y mientras en el Senado y la Cámara de Diputados avanzan a darle instrumentos que le aporten mayores recursos al presidente López Obrador, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, exige revisar y actualizar el sistema de coordinación fiscal.



El gobernador priísta de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, quien acaba de recibir la presidencia de este club de mandatarios estatales, confirmó que esta conferencia va por cambios para que le garanticen ingresos más equitativos a los gobiernos de los estados.



Hoy, dijo, los gobernadores enfrentan necesidades urgentes para hacer frente a la contingencia sanitaria y para solucionar las adversidades de la naturaleza.



Es necesario compensar la crisis económica y robustecer las finanzas públicas de cada entidad, dijo.



Comentó que hay un diálogo avanzado con el presidente López Obrador a fin de ir a la reforma del Pacto Fiscal porque hoy la recaudación y el reparto fiscal es inequitativo para muchas entidades.



El gobernador potosino confirmó que en los próximos días habrá un diálogo con la Secretaría de Hacienda para definir ’un camino’ y revisar las opciones de esa revisión del Pacto Fiscal.



Reconoció que es apenas un primer encuentro que podría luego no ser tan rápido como los gobernadores quisieran.



’Lo que estamos buscando primero es el procedimiento, tratar de establecer un camino y a partir de ahí comenzar a trabajar de manera seria, formal, las propuestas, y en su caso, ver cuáles serían las opciones.



’El tema fundamentalmente obedece a una preocupación de que en un momento de crisis los estados, y también los municipios, cuenten con los recursos necesarios’, precisó.





www.endirecto.mx