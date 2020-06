Caso Ayotzinapa: FGR solicita aprehensión de 46 funcionarios de Guerrero

ACAPULCO, Gro., 30 de junio de 2020.- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, clave en el caso Ayotzinapa, huyó del país.



En un mensaje en video, el funcionario federal informó que solicitó ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero, acusados por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada que no habían sido ’ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República’.



Sobre Zerón de Lucio, a quien se le atribuye la creación de la ‘verdad histórica’ de Ayotzinapa, recordó que ya cuenta con una orden de aprehensión y anunció que en su contra se emitió una ficha roja de la Interpol, para dar con su paradero, detenerlo y que sea extraditado.



Quadratín Guerrero informó el pasado 18 de junio que el ex titular de la AIC interpuso un juicio de amparo en contra de la orden de captura librada en su contra como presunto responsable de los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de la justicia, derivados de su labor en las investigaciones del caso Ayotzinapa.



También confirmó la captura de José Ángel ‘N’, alias El Mochomo, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, al que se responsabiliza de la agresión y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.



Sobre la investigación actual dijo que se encontraron nuevos restos, los cuales ya fueron enviados a la Universidad de Innsbruck para ser identificados, y que espera que a finales de esta semana pueda dar más información al respecto, como dónde fueron encontrados.