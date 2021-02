Caso Félix: juegan sucesión 2024

La todavía incierta candidatura de Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero, además de ser promovida con cinismo, prepotencia y encubrimiento, tal campaña es alentada por un ambicioso grupo político que ya arrancó la carrera presidencial 2024.



El siniestro senador zacatecano Ricardo Monreal, es el principal protector de Félix, y a la vez el adelantado aspirante para suceder al presidente AMLO. Monreal, igual o más ambicioso que Félix, ’siembra soldaditos’ por toda la geografía nacional. Es el primero que se apunta para la carrera presidencial.



Félix, al igual que otros aspirantes de las 15 gubernaturas que estarán en disputa, actúa con toda impunidad, sabedor que goza de promoción y solapamiento desde las cúpulas. Por eso, se placea en la Ciudad de México-con acarreados- en el monumento a la Revolución donde encabezó mitin. Mostró el músculo. Simultáneamente, una de sus víctimas -violadas sexualmente por el precandidato a la gubernatura- Eva Maciel Castañeda Maciel, fue amedrentada por cuatro abogados, en la misma sede de la alcahueta Comisión Nacional de Derechos (in) Humanos y de (in) Justicia.



Pretenden que se desista y hasta desaparezca de escena. La víctima pretendería pedir asilo en el extranjero, si Félix llegase a la gubernatura. Se sospecha que una élite de Morena, encabezada por Ricardo Monreal y hasta el presidente AMLO, protegen a Félix, quien podría salir impune de este escándalo jurídico, que ya generó un movimiento femenil a nivel nacional e internacional, que se oponen a la candidatura del auto llamado ’Toro sin Tuercas’.



A los promotores de la candidatura de Félix-Ricardo Monreal, los ambiciosos y duros del Morena-, además de adelantar la todavía lejana sucesión presidencial, les interesa el caudal de votos que Morena podría generar en Guerrero, al igual que otras entidades con alto padrón electoral.



Los ansiosos, ya hicieron sus ’cuentas alegres’. Monreal, líder en el Senado de la República, promueve leyes y reformas al gusto del presidente AMLO (para ganar su cariño), como la ’ley mordaza’ contra todos aquellos que hacen uso de redes sociales, a las cuales pretende acallar; quienes violenten o critiquen al mandatario nacional, serán sancionados penalmente y castigados a pagar millonarias multas.



Eso hizo Hugo Chávez en Venezuela; lo mismo hace su sucesor Nicolás Maduro, en esa dictadura bananera. Mientras, al presidente AMLO, poco y nada le importa el escándalo que genera Félix, a nivel nacional e internacional; lo único que le interesa al mandatario es fortalecer su Cuarta Transformación: votos para ganar el mayor número de gubernaturas, y que nada ni nadie le estorben para consolidarse como el ’Jefe de Jefes’ de la nación, para arribar al 2024, y hasta donde las fuerzas físicas le alcancen.



La candidatura de Félix Salgado, todavía no está segura, ni tampoco pisa en firme; el movimiento femenil anti-Félix, crece; pero si el senador con licencia consigue exoneración de sus cínicos protectores por los delitos perpetrados -violaciones sexuales-, sentaría un pésimo presente en el país, que se jacta de ser democrático.



FISCALÌA: RUMBO A CUATRO MIL DETENCIONES.



El accionar constante de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) en Guerrero, ha permitido la captura de todo tipo de delincuentes. Hasta 3 mil 740 personas de ambos sexos han sido detenidas por perpetrar diversos delitos, en los últimos tres años. Un récord. Jorge Zuriel de los Santos Barrila, Fiscal General del Estado de Guerrero, su permanente activismo para prevenir el delito, encabezar operativos policiales en todo el estado y realizar investigaciones mediante la ciencia forense, han arrojado positivos resultados. No descuida su alta responsabilidad las 24 horas. Por ejemplo, el delito de homicidio doloso disminuyó un 7.32% en el 2021, en comparación con el mismo periodo 2020. Guerrero se encuentra en el Noveno lugar a nivel nacional con promedio de 39.2%; es el índice más bajo en los últimos diez años. Lo anterior, ha sido destacado también por el gobernador Héctor Astudillo Flores, ante medios informativos y en reuniones a nivel nacional, mediante gráficas y estadísticas. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, avala y reconoce tales trabajos que se emprenden en Guerrero. En el 2018, la FGE detuvo a 930 personas; en el 2019, a mil 498 y en el 2020, mil 312, de acuerdo con estadísticas aportadas por la FGE a cargo de su titular De los Santos Barrila, un joven Fiscal que tiene reconocimiento a nivel nacional por su eficiente trabajo. Como ejemplo del accionar de la FGE, a través de la PIM, elementos de esta corporación detuvieron a dos individuos –Pedro Antonio y Edwin ’N’- presuntos autores materiales del homicidio de seis personas en Iguala de la Independencia; hechos ocurridos el pasado 28 de enero del 2021. El multihomicidio, impactó a la opinión pública igualteca, estatal y nacional. La FGE, no sólo ha abatido bandas de secuestradores, capturado a sus integrantes, sino rescatados sanos y salvos a víctimas. Ese tipo de delito, bajó mucho en Guerrero. También, se ha detenido a todo tipo de maleantes de la peor ralea: Violadores (versus, Félix), homicidas seriales, feminicidas, plagiadores exprés, defraudadores, cobra cuotas, rateros, roba carros, golpeadores y todo tipo de lacras de la sociedad… Punto. [email protected]