Casos de coronavirus en EEUU se disparan e infección alcanza a equipo del vicepresidente

Un nuevo brote de coronavirus en la Casa Blanca, que involucra al personal del vicepresidente Mike Pence, llega cuando Estados Unidos reportó un número casi récord de nuevos casos el sábado.



Se informaron 79.852 nuevas infecciones el sábado, cerca del récord del día anterior de 84.244 nuevos casos. Las hospitalizaciones también están aumentando y han alcanzado el máximo de los últimos dos meses y las muertes también están suben, según el recuento de Reuters. (Gráfico: https://tmsnrt.rs/2TpCL4w)



Un portavoz de Pence dijo el sábado que Marc Short, el jefe de gabinete de Pence, había dado positivo para el coronavirus. Las pruebas a Pence y su esposa fueron negativas más temprano y el vicepresidente no alterará su agenda mientras hace campaña antes de las elecciones del 3 de noviembre, dijo el vocero.



Mark Meadows, jefe de personal de la Casa Blanca, dijo a CNN el domingo que Pence era un trabajador esencial y que no necesitaba ponerlo en cuarentena como lo recomiendan las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Algunos de los asesores de Pence también dieron positivo, dijo Meadows.



El último brote sigue a lo que los expertos en salud describieron como un evento súper propagador en la Casa Blanca el 26 de septiembre, donde el presidente Donald Trump anunció el nombramiento de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema.



En lo que va del mes de octubre, 29 estados han establecido récords de aumento de nuevos casos, incluyendo cinco estados considerados clave en la elección presidencial: Ohio, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.



Los hospitales están bajo presión en varios estados, incluyendo Dakota del Norte, que es el más afectado sobre la base de los nuevos casos recientes per cápita, según un análisis de Reuters.