Casos positivos de Covid-19 superan los 4,000 en 24 horas; muertes suman 12,545

Los casos positivos acumularon 4,442 en las últimas 24 horas y las muertes sumaron 816 en el mismo lapso de tiempo.



En el cuarto día de la nueva normalidad, los casos sospechosos acumulados sumaron 46,659 y los casos negativos llegaron a 161,724.



Hasta el momento se han estudiado 314,063 en todo el territorio nacional.



Hoy también se rompió la barrera del 20% de disponibilidad en camas de CDMX con 18%.



Hasta el momento el gobierno no había bajado de 20%, incluso Hugo López-Gatell dijo que siempre que se llega a ese mínimo reconvierten agregando ventiladores y otras precauciones.



Hasta el momento, el 18% de camas disponibles es el porcentaje de disponibilidad más bajo en CDMX a la fecha.



Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las medidas que sigue para evitar el contagio por coronavirus.



El mandatario aseguró hay que cumplir con las medidas de sana distancia, pero afirmó que ’no mentir y no robar’ es igual de importante para evitar contraer Covid-19.



’Comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no de el coronavirus’.





De igual forma se abordó el tema de los decesos por Covid-19, este número llegó a su punto máximo el día de ayer pasando las 1,000 muertes, pero el representante del poder ejecutivo pidió calma pues era solo un ajuste.



Las autoridades de salud reportaron 1,092 muertes el 3 de Junio, con esto suman ya más de 11,000 fallecidos por coronavirus.



’Quiero informar a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado, y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas. Eso lo quiero dejar muy claro’, declaró el presidente.



Forbes