Castigar actividad económica no ha reducido contagios en la zona metropolitana: UNIDEM

Ecatepec, Méx., a 18 de enero del 2021.- La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) reconoció las medidas de autoridades capitalinas y mexiquenses para permitir la reapertura de restaurantes a partir de este lunes, pues ya se probó que castigar actividad económica no redujo los contagios de Covid19 en la Zona Metropolitana, y por el contrario han ido en aumento, sin embargo, aún son insuficientes para el repunte de este sector.



El director general de la agrupación, Francisco Cuevas Dobarganes recordó que el sector de los restaurantes es de los grupos más golpeados por la pandemia, después de los cines, spas y gimnasios.

’El ramo restaurantero es el que más genera empleos en el país, la mayoría de empleados gana sueldo mínimo y su principal ingreso es por la propina, y si no abren no pueden tener ingreso extra, y es lo que necesitan para mantener a su familia’, refirió el líder empresarial.



Explicó que los protocolos sanitarios que se están ocupando en restaurantes, son los más estrictos por cuestiones de distancia, cubre bocas, gel antibacterial, toma de temperatura, manejo higiénico de alimentos, loza, sanitización, con medidas incluso más rígidas que en otras partes del mundo y en países como Estados Unidos.



Sin embargo, el director de UNIDEM consideró que las disposiciones publicadas por las autoridades capitalinas y mexiquenses no son suficientes para que los restaurantes puedan ’salir tablas’ y llegar al punto de equilibrio, porque es muy justo el horario que ponen para operar, solo se pueden ocupar las terrazas en un porcentaje bajo, y únicamente beneficiará a restaurante grandes.

’Donde vemos que no hay mucha ayuda es a los negocios medianos y pequeños que no cuentan con terrazas, si bien es cierto que dieron la posibilidad de ocupar banquetas, es poco lo que puede ayudar dado que hay muchas alcaldías y municipios que las condiciones no están dadas para que se haga eso, porque hay mucha tierra, polvo, ruido e inseguridad, y banquetas en mal estado’, sostuvo Cuevas.



UNIDEM propuso en la mesa de diálogo con el Estado de México, que se den otras alternativas a los establecimientos, para ocupar otros espacios, ampliar la sana distancia, remover incluso ventanas para tener mayor ventilación o poner ventiladores, para no ahogar a los restaurantes medianos, mientras el comercio informal sigue operando sin medida sanitarias.



’Es una situación muy difícil, pero si se castiga en exceso la actividad económica por tratar de proteger la salud, siendo que incluso no está resultando del todo, si se acaba por matar o por ahogar la actividad formal eso tiene una serie de repercusiones en el empleo, en la pérdida de empresas, y en la recaudación, y si igual cae la recaudación generará un problema muy fuerte para el presupuesto tanto del país, de los estados y municipios’, alertó Francisco Cuevas.