CATEM se fortalece en Nayarit

Por Norma Cardoso/Lulú Mercado



En poco tiempo CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), en Nayarit ha conseguido agremiar a un buen número de sindicatos. Su Secretario General, Javier Delgado, está satisfecho de los logros obtenidos, perfilándose en una confederación fuerte en el estado y apoyando para que trabajadores de las diferentes actividades económicas se asocien.



’Seguimos trabajándolo con lo que es CATEM Nayarit, seguimos haciendo más sindicatos, se siguen organizando. Hoy en día tenemos otro sindicato nuevo, muy representativos ya que ellos andaban sueltos, eran trabajadores, hombre - camión, ellos no tienen más que responder a su propio camión, es un sindicato de volteo de rabón desde siete metros cúbicos donde hasta el día de hoy han estado muy organizados’.



Reconoció que conformándose en un sindicato y pertenecer a una organización como CATEM, fortalece las agrupaciones y las organiza, ’CATEM no nada más es un sindicato, CATEM, es un grupo de personas que también quieren aportar algo a la sociedad. Por eso lo digo recio y quedito que somos un sindicalismo diferente, un sindicalismo que no nada más es que el líder se enriquece del sindicato, no, el líder está obligado a también dar resultado a la sociedad y que los trabajadores tengan un buen ingreso para sus familias’, dijo el líder de CATEM Nayarit.



Lo que, para muchos, los sindicatos desaparecerían de un momento a otros; CATEM cuyo líder nacional es Pedro Haces, ha fortalecido a estas organizaciones, así lo expresó Javier Delgado, mejor conocido como ’el Chango Boot’: ’Aquí nunca más se va a violentar el derecho del trabajador. El derecho del trabajador ahora se protege y el sindicato lo que hace es buscar obras donde ellos puedan participar’.



’En CATEM, vamos a marcar la diferencia, entre un sindicalismo y otro, nosotros no podemos actuar como actuaban los líderes de antes, que en menos de un año o seis meses ya estaban inmensamente ricos y tenían lo que nunca se imaginaron tener como permisos, locales comerciales, como lugares de las plazas, seremos en CATEM un sindicato que marque la diferencia a todos los demás’, acotó.