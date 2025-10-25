Cateo en Chimalhuacán deja dos detenidos y sustancias aseguradas

Derivado de esta acción operativa, se logró la detención de Ernesto ’N’ y de un menor de edad, cuya identidad es reservada, además, fueron asegurados diversos envoltorios que contenían sustancias prohibidas

Cateo en Chimalhuacán deja dos detenidos y sustancias aseguradas
Policiaca
Octubre 25, 2025 02:26 hrs.
Policiaca ›
Redacción › todotexcoco.com

Como parte de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en el territorio, policías municipales adscritos a los grupos tácticos GOES y Relámpagos, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y bajo la dirección de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Villa San Agustín Atlapulco.

Derivado de esta acción operativa, se logró la detención de Ernesto ’N’ y de un menor de edad, cuya identidad es reservada. Además, fueron asegurados diversos envoltorios que contenían sustancias prohibidas. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGJEM, instancia en donde se determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que los implicados podrían estar relacionados con otros hechos delictivos, por lo que alenta a la ciudadanía a denunciar si los reconoce o cuenta con información que pueda contribuir a las investigaciones.

La policía municipal de Chimalhuacán reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población y exhorta a reportar cualquier actividad ilícita o sospechosa a través de los siguientes números de atención:
Línea 1: 55 93 15 24 54
Línea 2: 55 93 15 24 55
Emergencias: 911
Denuncias anónimas: 089

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Cateo en Chimalhuacán deja dos detenidos y sustancias aseguradas

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.