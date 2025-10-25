Cateo en Chimalhuacán deja dos detenidos y sustancias aseguradas

Como parte de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en el territorio, policías municipales adscritos a los grupos tácticos GOES y Relámpagos, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y bajo la dirección de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Villa San Agustín Atlapulco.



Derivado de esta acción operativa, se logró la detención de Ernesto ’N’ y de un menor de edad, cuya identidad es reservada. Además, fueron asegurados diversos envoltorios que contenían sustancias prohibidas. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGJEM, instancia en donde se determinará su situación jurídica.



Cabe mencionar que los implicados podrían estar relacionados con otros hechos delictivos, por lo que alenta a la ciudadanía a denunciar si los reconoce o cuenta con información que pueda contribuir a las investigaciones.



La policía municipal de Chimalhuacán reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población y exhorta a reportar cualquier actividad ilícita o sospechosa a través de los siguientes números de atención:

Línea 1: 55 93 15 24 54

Línea 2: 55 93 15 24 55

Emergencias: 911

Denuncias anónimas: 089