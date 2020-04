Causa polémica primera defunción por Coronavirus en Nayarit

El gobernador del estado, Antonio Echevarría García, a través de las redes sociales, que es desde donde está informando, dio a conocer el día de ayer martes que ’desafortunadamente se ha registrado la primera defunción a causa del COVID-19 en el estado’.



Relató que fue una paciente del sexo femenino de 79 años de edad ingresada a la clínica del IMSS de Acaponeta y referida posteriormente, al Hospital General de Zona 10 (HGZ10) de Santiago Ixcuintla, presentando dificultad respiratoria, tos, fiebre y mal estado general, además de contar con antecedentes de diabetes, hipertensión e insuficiencia renal crónica, manejada con hemodiálisis.



Posteriormente – refiere el mandatario estatal- a su ingreso hospitalario, inicia con neumonía, por lo cual el personal médico determinó realizarle la prueba del COVID-19 por considerarse un caso sospecho. El muestreo de los casos sospechosos presentados en el IMSS, es referido a los laboratorios de este instituto ubicados en Guadalajara, tardando de 4 a 6 días en proceso de resultado.



Dijo, asimismo, que la paciente falleció la noche del lunes y la prueba que se le realizó dio positivo como portadora del coronavirus.

Por su parte, el alcalde del municipio de Acaponeta, Humberto Arellano Nuñez, en entrevista con varios medios locales, expuso que la señora fallecida, era originaria del ejido de La Guásima, poblado de dicho municipio, pero se encontraba días anteriores con sus hijas que viven en Culiacán, Sinaloa; y regresó a su lugar de origen porque ’venía a cobrar los sesenta años y más, pero, ya venía enferma y aquí tuvo que acudir al IMSS en Acaponeta y de ahí la trasladaron a Santiago Ixcuintla, y fue donde falleció’.



Señaló el alcalde: ’los médicos refirieron que se le hizo pruebas para detectar el COVID-19 y los resultados se los dieron hasta que ya la habían velado y por eso la gente está muy asustada en nuestro municipio’.



Sobre un cerco sanitario en la mencionada localidad, el alcalde explicó: ’así es, nos ordenaron a nivel estado, de que se acordonara La Guásima; a las seis de la mañana de este miércoles, se acordonó para que no entrara ni saliera nadie, y ahorita, en estos momentos, ya están ahí cinco camionetas saneando toda la comunidad de La Guásima para desinfectar por si hubiera algún brote por ahí, que tuvieran que hacer todas las calles, toda la localidad de La Guásima’.



En el cerco sanitario participaron elementos de las diferentes corporaciones policiacas, donde cuidaban que no entrara o saliera persona alguna de La Guásima; quitándose el cerco policiaco aproximadamente a las cuatro de la tarde.



No obstante haberse dado a conocer, oficialmente, que el deceso fue a causa del Coronavirus, algunos familiares, de la señora fallecida, argumentan en las redes sociales que no fue así, que su familiar entró al hospital por causas propias de la enfermedad que le aquejaba por años y no por el Coronavirus.