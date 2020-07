Cayó la mentira más cruel del gobierno de Peña: egresados de Ayotzinapa

www.guerrerohabla.com





ACAPULCO, Gro., 13 de julio de 2020.- La Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa señaló que se derrumbó la verdad histórica con la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.



A través de un video conjunto, egresados de la escuela rural Raúl Isidro Burgos consideraron la verdad histórica, como la mentira más cruel del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, creada por el ex procurador Jesús Murillo Karam y el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.



Indicaron que quedó demostrado que funcionarios del gobierno de Peña y del sistema judicial, se dedicaron a exonerar y a encubrir a los autores materiales e intelectuales de este caso que sigue lesionando a la sociedad, y lamentaron que hasta el momento ninguno haya sido procesado.



No obstante, coincidieron que la identificación de Christian es una esperanza para los padres que aún se mantienen en la búsqueda de sus hijos, y confiaron que con la información que tiene el gobierno federal, pronto llegará la verdad y la justicia, sin más simulaciones.



Exigieron que se investiguen a las compañías mineras que operan en la región Norte, agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y un alto a los ataques del Estado contra la normal de Ayotzinapa.

Fuente: Quadratín