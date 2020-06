Cd. Nezahualcóyotl No regresará a la normalidad este 1o junio

Cd. Nezahualcóyotl - Muy a pesar de las campañas de prevención por parte del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, en lonas,volanteo,anuncios en su sistema de alerta bocinas colocadas en las colonias e inclusive un helicóptero con altavoz dando medidas preventivas y pidiendo no salir de casa, esto no ha servido de nada; esto a pesar que endureció sus campañas que está ni sea tú última salida con féretros en las imágenes muy crudas pero reales. Ni eso está sirviendo.



Pues datos del gobierno federal, mantiene a Cd. Nezahualcóyotl como el municipio de mayores casos de infección de Covid-19 y muertes a causa del virus en el Estado de México



Habitantes coinciden que las personas incrédulas e irresponsables que no acatan las medidas preventivas como: uso de cubrebocas, no guardar la sana distancia y salir a todas horas de casa como si nada, son los causantes que no se regrese a la normalidad y que el municipio siga con medidas muy estrictas que afectan a la vida social,económica, cultural y educativa en Neza.



También se ha anunciado que

"NO SE LEVANTA LEY SECA "

Hasta nuevo aviso por lo que no se podrán vender bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles ni via pública. A pesar de estás restricciones personal de ayuntamiento ha tenido que cancelar reuniones y fiestas donde reúnen a decenas de personas en Neza lo que lo hace vulnerable a la propagación del virus.



Finalmente autoridades federales dieron a conocer los números en la Región y en la Zona Oriente conformada por los municipios de: Nezahualcoyo, los reyes La Paz,Chicoloapan Ecatepec,Chalco, Texcoco, Chimalhuacán Ecatepec y por parte de la CDMX las Alcaldías de Iztapalapa e Iztacalco se tiene registrados 15 mil 782 casos confirmados



Mientras que solo Neza el municipio que registra más infectados y muertes por covid-19 hasta 31 de mayo registró 1mil 865 casos positivos, 652 sospechosos y 218 fallecidos mientras que 1mil 407 recuperados y permanecen 235 casos activos con curva ascendente en Neza por ello No regresará Cd. Neza a la llamada "Nueva Normalidad" y será hasta después del 15 de junio cuando se analice en base a registró de casos y defunciones una fecha en la que se podría retorna a actividades.