CDMX, 15.0. Comparten especialistas visión acerca de los usos creativos y destructivos de las redes sociales

Es la tecnología, desde hace un tiempo, el vehículo principal de comunicación.



Toluca, Estado de México, 13 de agosto de 2020. Como parte de las actividades de Word Fest 3.0 Redes de escritura, se presentó el conversatorio ’Usos creativos y destructivos de las redes sociales’, donde participaron Gabriela Warkentin, Alberto Chimal y José Homero, moderados por Ivett Tinoco García y Mauricio Montiel Figueiras.



’Dentro de este cambio de paradigma a nivel mundial, las redes sociales han cumplido un papel fundamental, porque se han vuelto el vehículo principal de comunicación, de millones de habitantes en el mundo’, comentó Figueiras.



Por su parte, Gabriela Warkentin, comunicóloga, periodista y conductora de uno de los programas de radio con más audiencia en México, reflexionó acerca del tema, antes y después de la pandemia.



’Estamos teniendo un uso muy intensivo de las redes sociales porque tenemos más tiempo para estar metidas en ellas, porque también hay una necesidad catártica de estar diciendo cosas porque, este temor de perderte de algo está ahí y estás ahí metido. Las redes sociales tienen una finalidad en el sentido de que pueden ser profundamente creativas’, afirmó.



Por su parte, Alberto Chimal, escritor y activo explorador creativo de distintas redes sociales, comentó que ’ha habido una transformación, se ha modificado de alguna manera la forma en la cual empleamos no solamente Twitter, sino en general la comunicación por internet.



’Hay formas muy claras de observar los cambios de comportamiento de usuarios individuales que en aras de encontrar la mejor forma de que otros los vean, empiezan a modificar su comportamiento virtual, a transformar su fachada en línea’, expresó.



En su oportunidad, José Homero, poeta y editor de revistas como ’Grafitti’ y ’Performance’, al hablar sobre si cambia la gente al utilizar las redes o no, compartió que ’la esencia de las redes sociales está en el uso emotivo; nosotros tendemos a relacionarnos más, a privilegiar el afecto, sin embargo, este afecto es totalmente efímero, éstas son redes de reacción’.



Acerca de la pérdida de la narratividad en las redes sociales, Warkentin comentó que ’estamos en una sociedad del ruido; la narratividad se da de otra manera, sí hay una narrativa y cuando estás en este entorno, creas un personaje’.



Chimal agregó que ’la creación de un personaje literario es distinta a la creación de una máscara pública como la que hacemos voluntariamente o no, en todas las redes sociales, se trata de trasladar hábitos de la escritura a la nueva plataforma.



’Yo no creo que se esté creando una comunidad a través de las redes sociales, creo que se están creando muchas comunidades pequeñas, fugaces, y otras que tienen un poquito más de persistencia’, finalizó Chimal.



