CDMX a semáforo rojo... y Centro Histórico atestado de compradores

Los contagios y las muertes por covid-19 van en aumento y las camas disponibles en hospitales se reducen, por lo que las autoridades determinaron regresar a semáforo epidemiológico color rojo en la Ciudad de México, donde cientos de capitalinos aprovechan para realizar sus compras navideñas en el Centro Histórico.



En las calles Corregidora y José María Pino Suárez proliferan los comerciantes tanto ambulantes como los establecidos en locales, que intentan recuperar las ganancias perdidas por la pandemia, y donde además se observan las aglomeraciones de compradores.



Pese al esfuerzo de las autoridades de colocar vallas metálicas en las calles para dividir las entradas y salidas, los ciudadanos no respetan los sentidos.



Aunque los trabajajadores del Gobierno de la Ciudad de México exhortan a los transeúntes a no realizar concentraciones, las filas de personas se perciben sobretodo en los lugares de venta de artículos navideños.



Y este que los comerciantes buscan obtener ganancias sobretodo de la venta de juguetes y diversos artículos de temporada.



Nosotros como transeúntes no cumplimos las normas, no deberíamos andar en la calle deberíamos de permenecer en casa y pedir todo por línea, pero no obedecemos", señaló una ciudadana que caminaba por el Cento Histórico.



Hay gente que no se pone el cubrebocas y hay gente que sí, pero no respetan", enfatizó otro transeúnte que no traía bien colocado su cubrebocas.



Asimismo, se pudo observar a otro ciudadano que aseguró que no le daba miedo no portar cubrebocas y destacó que únicamnete lo utiliza en el transporte público.



Ahorita nada más llego y me sanitizo con mi cloro o alcohol y mi gel y ya, me lavo las manos, eso es todo lo que siempre hacemos", dijo un señor al que no le preocupa salir a la calle.