CDMX descarta compra de cubrebocas a 6,000 pesos cada uno

El gobierno de la Ciudad de México descartó haber pagado más de 6,000 pesos por unidad en la compra de 4,000 cubrebocas, luego de que así lo informó el periódico Reforma en su primera plana esta mañana.



De acuerdo con el diario, en la plataforma de transparencia de la CDMX aparece una adquisición por 25 millones 195,200 pesos para comprar 4,000 cubrebocas, es decir, el valor individual sería de 6,298 pesos.



Aunque en la página gubernamental no se muestran copias de los contratos, en los detalles de transacción aparece que la empresa Partners & Perez surtió de ’cubrebocas desechables respirador purificador N96’ al gobierno local, según el medio nacional.



A pesar de que el artículo médico para cubrir el rostro es denominado generalmente N95, el periódico detalló que no encontró resultados certeros en la búsqueda del artículo N96.



Al dar réplica a la información, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió en sus redes sociales que dicha información es falsa, además que el medio no consultó a la Secretaría de Administración y Finanzas local para solicitar más información al respecto.



Aseguró que en el contrato SSPCDMX-SRMAS-JUDCCM-ADQ-032-20 que se firmó el 16 de marzo fue para adquirir 100,000 mascarillas tipo N95 para uso médico de modelo 8210, por un precio unitario sin IVA de 210 pesos, lo cual ascendió con impuesto a un total 24, 360,000 pesos.



Además, compartió que este convenio incluyó 4,000 tapabocas N95 modelo 9010 por un precio individual de 180 pesos sin IVA, lo cual da un total con impuestos de 835,200 pesos.



Por medio de un documento público, la mandataria abundó que la Secretaría de Salud de la CDMX llevó a cabo un sondeo en el mercado y verificó que los proveedores cumplieran con los requisitos legales en sus cotizaciones, al igual que la empresa en cuestión cuenta con una constancia vigente ante la administración pública.



Sobre la diferencia entre el tipo de mascarilla N95 y N96, en conferencia de prensa virtual la titular del Ejecutivo aclaró que fue un ’error de dedo’ de la persona que subió los datos a la plataforma digital.



’Entonces es falso, lo que publicaron es falso. Entonces por ello yo digo, la libertad de expresión siempre vamos a estar con ella, es por convicción, pero hay que ser profesionales’, reiteró.



Enfatizó que están trabajando para subir lo antes posible los contratos de manera virtual a la página web para que puedan ser consultados.



Forbes