CDMX el epicentro de la pandemia

La Ciudad de México se ha convertido en el epicentro de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Los informes diarios que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, da a la población tienen un cejo de preocupación.



La mandataria local ha informado que, en los últimos días, los casos de personas infectadas con Covid-19 van en un aumento. Sus datos muestran que es la capital del país, la ciudad con el mayor número de muertos por esta enfermedad.



Aquí su información hasta el cierre de esta columna: 3 mil 966 casos confirmados, que se les ha hecho la prueba de Covid-19. De este número, mil 470 son de los últimos 15 días y, por lo tanto, están activos. A esto hay que sumar, mil 800 casos sospechosos.



En la Ciudad de México hay mil 849 pacientes hospitalizados, de los cuales 723 están intubados por coronavirus y hay 328 muertos. Si bien es cierto, lo que dijo Sheinbaum, de que la Ciudad de México está por debajo de las predicciones internacionales, lo importante es saber que vamos hacia una crisis de salud, una vez que se colapsen los hospitales que atienden a estos enfermos.



Un reportaje elaborado por el periodista Arturo Ortiz Mayén para el programa Despierta de Televisa, revela que en los últimos días los hospitales públicos y privados de la capital del país se ha incrementado por pacientes sospechosos de Covid-19 y hay quienes han recorrido varios hospitales para recibir atención.



El hospital Español y Durango de plano ya informaron que no cuentan con camas para atender a enfermos por coronavirus. Mientras que la noche del lunes, en comunicados oficiales, el Médica Sur y ABC de Observatorio dieron a conocer que ya no les es posible atender a más pacientes con esta enfermedad.



Lo que más preocupa, son los datos que a diario da a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de la fase más crítica, es decir, de mayor contagio entre la población, ocurrirá en las próximas semanas, teniendo los puntos más altos entre los días 3-10 de mayo.



La pregunta es: ¿Qué se hará para atender a los cientos que pacientes que están por presentar esta enfermedad? ¿Se colapsarán los hospitales públicos y privados de la Ciudad de México? ¿Nos tocará ver imágenes en la capital del país, de horror, como en Guayaquil, en Ecuador, donde tiraban los cadáveres por Covid-19 en las calles? Ojalá y nos equivoquemos en nuevas lecturas y esto no ocurra en la ciudad, que representa el alma de México, ya que un golpe de esta magnitud, tocará el ánimo de todos los mexicanos.



En unos días sabremos si la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está a la altura para gobernar a los capitalinos, que están expectantes a cada una de las medidas que viene aplicando para evitar la movilidad de la gente, con la insistencia de quedarse en casa y guardar la sana distancia hasta el 30 de mayo.



Sin embargo, al gobierno de la capital, se le siguen abriendo frentes que representan nuevos puntos de contagios masivos, en lugares de suma importancia para la población, como la Central de Abasto, así como los tianguis y mercados, en donde hasta el momento las medidas que han implementado, no han dado buenos resultados.



Tan sólo, en la Central de Abasto, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, las autoridades informaron que 2 personas murieron por coronavirus, y al menos otras 23 dieron positivo a esta enfermedad.



En Cortito: Hoy quiero dedicar unas líneas de esta columna a mi amigo, el periodista y maestro de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Pedro Norberto Miranda Hernández. Quiero agradecerle todo lo que hizo por mí, ya que soy de esa generación que no olvida cuando alguien le echa la mano, pero sobre todo, lo que me enseñó a través de su buen humor y talento. Ambos compartimos la pasión por el periodismo y la búsqueda de la verdad. Hoy, Pedro Norberto ya no está con nosotros, una enfermedad le arrebató la vida. Deja un legado difícil de borrar en varias generaciones de comunicadores que formó desde los pasillos de la Septién, pues era un cazador de talentos. A varios de sus alumnos, a quienes les descubría cualidades de periodista, los invitó a trabajar en los principales medios de comunicación de nuestro país. Te vamos a extrañar Pedro, ¡Hasta luego! También deseo recordar a mi compañero Alejandro Cedillo, un reportero que inició en la fuente deportiva pero que después fue transferido al área de Ciudad, donde su trabajo lo llevó a ser editor del diario ’La Crónica de Hoy’, quien ayer falleció a causa del coronavirus, que cobró la vida de una gran persona. Descanse en paz.