CDMX justifica alza súbita de cifra de muertes por Covid-19: apenas se subieron al sistema

Luego de que la Ciudad de México reportó ayer la muerte de 364 personas por coronavirus, lo cual es el doble o triple de días anteriores, autoridades capitalinas explicaron que esto se debió a la manera en que se incorporan los datos al sistema, lo cual puede ser con tardanza, ya que se suman personas fallecidas en días pasados.



Ayer 3 de junio se reportaron 364 fallecimientos por la enfermedad, 137 el día anterior, 55 el primer día de este mes, 37 el 31 de mayo, 85 el 30 de mayo, 109 el 29 de mayo, 114 el 28 de mayo, 147 el 27 de mayo, 142 el 26 de mayo y 61 el 25 de mayo.



’Tiene que ver con el sistema con el que se incorporan los datos, el dato de ayer fueron 364 personas en este sistema que fallecieron respecto al día anterior. No pasó de lunes al martes sino que pasaron hace más tiempo, pero apenas se subieron al sistema’; refirió la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.



En conferencia de prensa, indicó los estados de la República y las instituciones de salud le reportan sus datos a las autoridades sanitarias federales, sin embargo en algunos casos hay unos retrasos en la información.



En ese sentido, destacó la función del comisión científica que trabaja en la capital del país, la cual estudia el número de muertos por Covid-19, así como los que fallecieron por sospecha, al igual que la cantidad de hospitalizados y enfermos graves.



Sheinbaum detalló que dicho grupo científico colabora con la Secretaría de Salud federal para evaluar la situación de la epidemia, por lo que en este mes podrían presentar los resultados de lo acontecido en marzo, abril y mayo, pero será hasta julio cuando presenten el informe del mes actual.



Insistió en que la Ciudad de México continúa en semáforo rojo y que todavía no hay una fecha exacta de cuándo podría modificarse a color naranja, puesto de depende del número de personas que pierden la vida por el coronavirus, así como la cantidad de hospitalizados y contagiados.



La mandatario destacó que es complicado dar un seguimiento a la epidemia, dado que el reporte de los hospitalizados es un reflejo de lo ocurrido hace 10 o 15 días antes, porque a partir de que una persona se contagia de Covid-19, pasan entre dos o tres días para que presenten síntomas, pero puede llegar el séptimo día para que tengan complicaciones y acudan al hospital.



La titular del Ejecutivo local subrayó que a todos les interesa la reapertura de actividades, sobre todo por la necesidad económica que tienen algunos capitalinos al no percibir sus ingresos desde hace varios meses, pero se necesita ser estrictos en las medidas para evitar que crezca la pandemia.



’Lo que menos queremos es que haya más pérdida de vidas, así como poder atender a las personas graves en hospitales, además de la necesidad de personas que no tienen un ingreso constante en 2 meses. Esto se mide en el balance para atender la pandemia en la Ciudad de México’, aseguró.



Enfatizó en que las diferencias entre el 31 de mayo y el 1 de junio fue la inclusión de algunas actividades esenciales, pero las medidas sanitarias continuarán en la capital, puesto que se encuentra en la situación más crítica de la pandemia.



’No es que el 1 de junio se acabó la emergencia sanitaria, se entró a un mecanismo distinto de medición, pero quedarnos en casa y las demás medidas es muy



Forbes