CDMX, no hay semáforo, hay alerta

La alerta sanitaria en la CDMX –y el Valle de México-, rebasó el semáforo de riesgo sanitario que se aplica en el país, donde hay 24 entidades en naranja, 3 en amarillo y 3 en verde y 2 en rojo, y la situación se anotó como emergencia, alerta general, para lo cual a partir de este lunes 14 se iniciará la restricción de la movilidad en la capital del país.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dijo que el semáforo rojo es intrascendente, pues la denominación es emergencia o alerta, la situación es grave y el color del semáforo es irrelevante. Lo que interesa ahora es que todos los capitalinos, y las millones de personas que concurren diariamente a la ciudad y al Valle de México, guarden las medidas sanitarias adecuadas para mitigar la pandemia.

Hasta ahora, 11 estados de la República han enviado personal médico de relevo agotado personal médico que combate a covid-19 en las instalaciones hospitalarias de la ciudad de México y las cuales se encuentran saturadas. En aviones de la Armada de México se transporta a médicos y enfermeras del interior del país a apoyar en la emergencia que, se considera, en dos semanas estaría controlada.

Y pese a las adversidades que ha encontrado en otros países, la vacuna de emergencia de pzifer fue autorizada ya por Ceprofis, pero será aplicada exclusivamente al personal médico, nadie más, hasta en tanto lleguen las siguientes remesas para atender a grupos vulnerables; será hasta 2021 cuando se termine de vacunas al resto de la población, pues no hay producción suficiente ante la demanda mundial. Y ante este panorama, la senadora panista Lilly Téllez sólo acierta a demandar a López-Gatell. ¿Tiene la culpa una persona de lo que ocurre en el mundo?.



TURBULENCIAS

Se ve ya en la cárcel Alfonso Esparza: Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que el rector de la BUAP, Alfonso Esparza y su familia ’se ven ya en la cárcel’ por eso entregó al abogado Juan Velázquez el Doctorado Honoris Causa y le encargó la defensa de la autonomía universitaria. Velázquez ha defendido al ex presidente Luis Echeverría, López Portillo, Carlos Salinas y a implicados en el caso de Odebrecht, algunos ya en la cárcel, señaló. Barbosa, quien tiene conflicto con la Universidad, señaló que la ceremonia en la cual se otorgó el reconocimiento ’fue una farsa’ porque no se atenta contra la autonomía universitaria…Este domingo, y hasta el 20 de diciembre el Gobierno de México entregará apoyos de diez mil pesos a cada una de las 200 mil viviendas, de acuerdo al censo realizado, afectadas por inundaciones en Tabasco, a fin de que las personas damnificadas comiencen a recuperarse con la limpieza y rehabilitación de sus hogares, informó el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, y el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, para lo cual se instalarán más de 30 sedes en los 17 municipios de la entidad y posteriormente la Sedena entregará un paquete de enseres a cada hogar damnificado, indicó…Como el ’rey de la corrupción’ en Oaxaca fue catalogado el diputado local Alejandro Avilés, presunto precandidato del PRI a la gubernatura de la entidad; se le acusa de subastar candidaturas como líder del otrora partidazo y de utilizar recursos públicos en beneficio familiar; al senador de Morena, Salomón Jara, de igual manera se le hacen señalamientos de corrupción y de una diversidad de denuncias; y al dirigente del PVEM, José Estefan Glisen, se le señala de mal manejo de las prerrogativas partidistas pues nunca acude al partido y menos hace labor proselitista, ’se la pasa encerrado en su lujosa residencia de San Felipe del Agua con el pretexto de la pandemia’, dicen sus detractores en la feria de acusaciones en la puja por las candidaturas para el próximo año electoral…Y la ex secretaria de Cultura, Adriana Aguilar, además de que se afirma utilizó dinero del erario para el pago de los trabajadores de sus empresas, ahora recolecta ayudas para ’salvar’ los laureles de la India del Centro Histórico enviada por la Fundación Harp Helú…Estamos por concluir un periodo ordinario de sesiones de intensa actividad, en el que reforzamos derechos de seguridad social, laboral y pública, educativos y de combate a la corrupción. El 15 de enero discutiremos las reformas pendientes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, informó el senador Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO del Senado de la República…

