CDMX presenta plan de contención de Covid-19: rastrearán cadenas de contagio

El gobierno de la Ciudad de México presentó un programa de detección y resguardo de enfermos de Covid-19, con el cual buscan recrear las cadenas de contagio para aislar y atender a los contaminados, así como permitir que los ciudadanos reanuden sus labores.



Para ello, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, explicó que a partir de hoy será obligatorio que toda persona que llegue a un hospital público o privado realice el cuestionario de Covid-19 a través del sistema SMS, para que en caso de se requiera, un médico de Locatel se ponga en contacto con la persona.



En conferencia de prensa virtual, indicó que si la persona en cuestión tiene alguna otra enfermedad considerada de comorbilidad se le canalizará a un hospital para su atención, pero en caso de que no, se le indicará a qué centro de salud acudir para que se le realice una prueba de coronavirus.



Explicó que se reducirá el tiempo máximo de entrega de resultados de la prueba para que, en caso de que la persona de negativo, pueda regresar a sus actividades normales en un máximo de tres días.



En caso de que el individuo resulte positivo, Peña Merino subrayó que se le pedirá que se aísle por 14 días para que personal de Locatel le cuestionen sobre las actividades que ha realizado y sobre las personas con quienes ha interactuado para así localizarlas y realizar el mismo seguimiento epidemiológico.



’Con respecto al sistema de datos personales, el cual se publica hoy, dependiendo del nivel de exposición, haríamos contacto con las personas y si es necesario se les canalizaría a una prueba.



’Poderlos identificarlos y reconstruir toda la cadena de contagio, lo cual permite al resto de los habitantes de la ciudad cuando sea el caso, retomar algunas actividades, si es que llegamos al color naranja o amarillo. Por el otro lado, los que estén contagiados recibir el cuidado’, abundó.



Por su parte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, añadió que también se realizará una campaña de información casa por casa, por lo que 5,000 promotores de la salud estarán repartiendo información a la población sobre las medidas sanitarias que deberán tomar en su vida diaria.



Adelantó que la información incluirá que en caso de que se necesite salir de casa se use cubrebocas y gel antibacterial, también se reitera el lavado constante de manos, la sana distancia, evitar tocarse la cara y el estornudo de etiqueta; además, en caso de tener síntomas de enfermedad respiratoria, no salir del hogar y llamar a Locatel.



Para el protocolo de atención temprana, Sheinbaum señaló que el gobierno capitalino está trabajando con institutos de salud y educación para capacitar a los médicos generales que trabajan en las farmacias y consultorios privados, para así unificar un protocolo de atención a pacientes con síntomas de Covid-19.



Añadió que están en pláticas para que las farmacias incluyan en sus servicios el uso de oxímetros para medir el nivel de oxígeno en los pacientes, puesto que es un parámetro que puede ayudar al diagnóstico del coronavirus.



Apuntó que a los kits de apoyo que se entregan a las personas con síntomas o confirmación de la enfermedad se le sumará un oxímetro para quienes tengan una afección como diabetes, hipertensión, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o algún padecimiento de ese tipo.



La titular del Ejecutivo local aseguró que para lograr este plan, las autoridades capitalinas colaborarán con los sistemas de salud para aumentar la capacidad de realización de pruebas, por lo que esperan llegar a la meta de 2,700 pruebas diarias en los 117 centros de salud de la Ciudad de México.



’No es tomar pruebas por tomar pruebas, sino orientado a los casos sintomático sus contactos para que al determinar su positividad dar seguimiento’, manifestó.



