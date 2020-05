CDMX prevé aumentar pruebas de coronavirus ante regreso a actividades

Ante el próximo reinicio de actividades en la Ciudad de México, autoridades locales analizan elevar el número de pruebas de coronavirus a la población a fin de realizar un seguimiento epidemiológico, especialmente a los enfermos que estuvieron resguardados en casa.



’No se trata de pruebas masivas, es decir, se tiene que incrementar el número de pruebas y así se está trabajando, pero, sobre todo, para fortalecer el seguimiento epidemiológico de cara a la apertura’, aseguró el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino.



Los países que van varias semanas adelante en la epidemia de Covid-19 con respecto a México han realizado este tipo de procesos, generalmente con las personas infectadas que no requirieron hospitalización, por ello se les debe identificar y rastrear a sus contactos para hacer el seguimiento correspondiente, aseguró en conferencia de prensa virtual.



Sin embargo, esto no significa que se realizarán pruebas a toda la población o de manera masiva, pues la intención es identificar a quienes pudieron haber estado expuestos al virus y aislar a casos positivos, reiteró Peña Merino.



En ese sentido, agregó que se afina un protocolo para aplicar este procedimiento destinado a identificar si comienza un incremento en el número de personas que se hospitalizan por síntomas asociados a Covid-19, explicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.



’Si estamos en verde y comienza esta situación, entonces regresaríamos a los otros semáforos’, advirtió.



Dicho análisis se está coordinando con la Agencia Digital porque se evalúa contar con pruebas representativas de la población, así como la factibilidad de ampliarlas; además de utilizar pruebas rápidas con la aprobación previa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), indicó Sheinbaum Pardo.



’Y las pruebas serológicas tienen que ver más bien, para detectar si a alguna persona ya le dio Covid y tiene los anticuerpos, si no me equivoco, como el seguimiento epidemiológico’, adelantó.



Para ello, las autoridades capitalinas están conformano un equipo científico con la Secretaría de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, así como el varias entidades de salud, afirmó la titular del Ejecutivo local.



Forbes