CEAA deberá transparentar licitación de obra en Epazoyucan: Teodora Islas



A propuesta de la diputadad del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), María Teodora Islas Espinosa, el Congreso del Estado de Hidalgo exhortó a la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del Gobierno del Estado de Hidalgo, informe y entregue la versión pública relacionada a la Licitación Pública Nacional No. LO-913023990-E16-2019.



Dicha información deberá constar en la relación con los nombres de las personas físicas o morales de los participantes; la convocatoria emitida; la relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta; la fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones y la relación con los nombres de los asistentes; el fallo de la junta de aclaraciones o el documento correspondiente; la forma de pago (efectivo, cheque o transacción bancaria); la partida presupuestal, el catálogo de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto en el caso de ser aplicable.



Además, por tratarse de una obra pública, entregue los siguientes datos: una breve descripción de la obra pública; las observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas (tales como cierre de calles, cambio de circulación, impedimentos de paso, etc.), que en su caso se hayan realizado.



También, para que entregue, de acuerdo con el antecedente I.1 del contrato de obra pública No. CEAA-OP-PROAGUA-AR-13/2019, el anexo técnico número I.-AR-01/19 del anexo de ejecución número I.-13-01/19, de fecha 29 de julio de 2019, para ejercer recursos federales, estatales y municipales; así como las especificaciones generales para la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado, editadas por la CONAGUA de 1993 y 2014, que refirió en su oficio CEAA-1930/2020.



En su oportunidad, Islas Espinosa puntualizó que, ’durante un recorrido por la localidad de San Miguel Nopalapa, un grupo de vecinos que conforman el comité de la obra ya mencionada, me abordo solicitando de mi intervención, con el fin de poder concluir de forma correcta los trabajos de la primer etapa de LA OBRA DENOMINADA ’RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL NOPALAPA (ETAPA 1/2)’ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL NOPALAPA, MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN, debido a que de acuerdo a la documentación con la que cuentan los vecinos la obra no ha sido terminada’.



Abundó que, ’La obligación del Estado es proteger los derechos humanos, incluyendo el deber de velar porque los organismos Estatales no vulneren el derecho al agua y sus servicios básicos, así como el saneamiento deben garantizarse a todas las personas, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables y marginados de la población’.