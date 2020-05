CEEY confirma: sólo el 18% de los hidalguenses puede trabajar vía remota

Partiendo de los datos recabados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) confirmó que sólo un 18% de la población ocupada en Hidalgo puede desempeñar labores desde casa, dejando al resto con cierta incertidumbre



Como medida para evitar la propagación del Covid-19, el gobierno federal adoptó una política de distanciamiento social que conlleva a continuar laborando de forma remota , manteniendo el nivel de ingresos para el sostenimiento de los hogares.



De acuerdo al proceso de identificación realizado por el CEEY sólo el 20 % y 23 % de la población ocupada mexicana labora en actividades que, dadas sus características, pueden ser realizadas desde el hogar.



Entidades como Ciudad de México y Nuevo León que rebasan el tercio de ocupados que pueden realizar sus actividades desde casa, similar el nivel al observado en países desarrollados; mientras que Hidalgo y Chiapas que presentan el menor porcentaje de ciudadanos que pueden laborar desde casa les resulta poco plausible seguir la medida estipulada por el gobierno.

Sin embargo, si tomamos en cuenta la "línea de bienestar " de Coneval, construida a partir del costo de la canasta básica, observamos que cerca del 35% de los hogares mexicanos tenían un ingreso per cápita inferior al de la línea; mientras que la franja de población más pobre no puede acatar las medidas de distanciamiento social debido a que sus empleos son meramente presenciales, por lo que quedan vulnerables, dependiendo del empleador si decide continuar pagando parte de su sueldo, con la posibilidad de no contar con un ingreso laboral y en ciertos casos de ser despedidos injustificadamente.



El autor Luis Monroy-Gómez-Franco del City University of New York enfatizó un problema en los datos de la ENOE donde en la encuesta no respondieron cuál era su ingreso inmediato anterior; tal y como documentan Rodríguez-Oreggia and Videla (2015) y Campos-Vázquez (2013), al no responder no se maneja de manera aleatoria, lo que produce un sesgo en cualquier medición que emplee los datos tal y como son registrados en la encuesta



Según el punto de vista del CEEY, la política pública del país tiene el compromiso de solucionar la problemática social que enfrenta, buscando alternativas para cubrir las necesidades de la población que no puede realizar actividades económicas desde el confinamiento, garantizando cierto nivel de ingresos y de bienes o servicios asequibles durante la contingencia.