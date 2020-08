Celebra Gobierno de Naucalpan Foro Virtual Para Jóvenes

Relaciones tóxicas y embarazos en la adolescencia fueron los temas que jóvenes, profesionales y funcionarios de los tres órdenes de gobierno trataron durante en el Primer Foro Virtual Intermunicipal para Adolescentes VIRINTAD 2020, que organizó el DIF Naucalpan.



Dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años, VIRINTAD 2020 fungió como un espacio digital producto del esfuerzo de 30 instituciones públicas y privadas, con la finalidad de informar, pero también conocer de primera mano experiencias que permitan a las autoridades esbozar programas sociales.



’Una de las fortalezas de este primer foro virtual es que nos permitirá saber qué piensan, qué necesitan, cómo ven y cómo viven los temas relacionados las y los jóvenes, y lo harán de manera creativa y libre’, se dio a conocer durante el foro.



La alcaldesa Patricia Durán Reveles comentó que, ’esa información nos dará la pauta para el diseño de políticas y programas para la atención de ese segmento de la población que es vital para el desarrollo de las sociedades’.



Seis especialistas en áreas como psicología, salud reproductiva y equidad de género impartieron ponencias sobre los riesgos del embarazo adolescente y el círculo de la violencia en las relaciones.



La elección de los temas no fue casual: se estima que en el país ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de edad, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población; asimismo, 76 por ciento de las adolescentes mexicanas aseguró haber padecido violencia psicológica y 17 por ciento de tipo sexual ejercida por sus parejas, según la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo.



’Tenemos que hablar también de las relaciones tóxicas. Es hora de decirle a las y los adolescentes que el verdadero amor no intenta controlar al otro’. ’Los invito a que planeen su vida, que se cuiden hoy, mañana y siempre. A que sean cada vez más libres y a no confundir jamás el amor con ninguna clase de violencia’, comentó Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado de la República.



El foro incluyó la participación de funcionarios de Chile y Paraguay, países invitados a VIRINTAD 2020, quienes destacaron el caso chileno en donde las acciones permitieron la reducción de hasta del 57 por ciento de los casos de embarazo entre adolescentes.



’Se trata de una oportunidad para que se puedan prevenir situaciones de riesgo, pero también de saldar una deuda mantenida con la población joven’, consideró Rodrigo Sánchez de la Peña, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Naucalpan.



Sánchez de la Peña planteó que, ’como adulto y como autoridad quisiera reconocer que tenemos una deuda en temas muy sensibles, como es la migración adolescente, la trata de personas, la explotación sexual, la explotación laboral o la mala atención que le damos a los jóvenes’. ’Como adultos y como autoridades les decimos que vamos a erradicar estas deudas’, dijo.