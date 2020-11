Celebra gobierno de Taxco la trigésima novena Sesión Ordinaria de Cabildo.

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Guerrero. 18 de noviembre de 2020.-En esta sesión, se aprobó rendir un homenaje póstumo al regidor, Joaquín Díaz Bustos, misma que se llevará a cabo en Sesión Solemne de Cabildo próxima a realizarse, así también, se aprobó que a través de la dirección de Licencias y Permisos, se otorgue a los ciudadanos taxqueños, los descuentos del buen fin, que consisten que está dirección de un precio especial a los interesados, el cual, solamente pagarán la tarifa de tres años y recibirán la licencia por cinco años.



Otro punto importante de la Sesión de Cabildo, fue la aprobación de la creación de la Gaceta Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, la cual, se realizará de forma digital como impresa.



Cabe destacar que, por unanimidad se aprobó la contratación de una línea de crédito a corto plazo, por 4 millones de pesos a pagarse no mayor a nueve meses, y de esta manera la actual administración municipal no dejará deuda al próximo gobierno.



En una intervención, del tesorero municipal, Javier Fuentes Fernández ante el Cabildo, señaló que dicha contratación de línea de crédito será utilizada para hacer frente a los compromisos y alguna eventualidad que presente el gobierno municipal, esto derivado de la caída en los ingresos propios del ayuntamiento durante el año, a raíz de la pandemia.



De igual forma, Fuentes Fernández, indicó que esta línea de crédito será utilizada en caso de requerirse, de no ser así, se procederá puntualmente al reintegro, incluso antes a la fecha señalada del mes de junio, es decir tres meses antes de que concluya la actual administración.



De esta forma, la contratación de la línea de crédito a corto plazo, fue aprobada por

todos los miembros del Cabildo taxqueño.



También, durante esta sesión, el presidente Marcos Efrén Parra Gómez, presentó un informe sobre la visita del Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, en el que detalló, que a la ciudad de Taxco ha sido retirada la alerta de viaje para los estadounidenses.



Finalmente, Parra Gómez y contando con la presencia de todos los integrantes del Cabildo, expuso el informe de actividades que se han realizado durante los últimos 9 meses en atención a la emergencia sanitaria COVID-19, destacando acciones como la sanitización de calles y espacios públicos, así como la instalación del Plan emergente COVID-19, con el que se han entregado más de 30 mil paquetes de apoyo alimentario, así como la entrega de insumos médicos y las acciones de reforzamiento de las medidas de prevención.