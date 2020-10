Celebra Grupo Holístico Dharma su ceremonia: Medicinas El Renacer

El Grupo Holístico Dharma, encabezado por su guía y facilitador Johan Ramírez celebró, la tarde noche del pasado sábado 17 de octubre su ceremonia: Medicinas El Renacer, donde se aplicaron medicinas sagradas del Amazonas: Ayahuasca, Rapé, Sananga y kambó, en un rito desarrollado en Jardines Cormoranes, ubicado por la zona de Pie de la Cuesta de este puerto de Acapulco.



Los asistentes participaron en una ceremonia que tuvo una duración de más de 17 horas, iniciando el sábado a las 18 horas, para finalizar el domingo a las 10 horas, dentro de este lapso de tiempo se ofreció una plática previa, dinámicas de programación de intenciones y meditación.



Musicoterapias, aromaterapia, cantos medicina. Limpia energética con sagrados elementos, símbolos de poder y aplicación de medicinas para el Renacer.



Dentro de uno de los espacios él guía y facilitador Johan Ramírez, en entrevista nos dio a conocer que estas medicinas: Ayahuasca, Rapé, Sananga y kambó; son para las personas que buscan sanar y hayan agotado varios recursos espirituales y dijo:’ Son para quienes han agotado recursos médicos y no encuentran solución a sus problemas, es una alternativa, las medicinas sagradas tomarlas de manera responsable, y siempre por personal capacitado para que a través de la medicina encuentran las respuestas a eso que están buscando y también sanar problemas físicos psíquicos emocionales para que encuentren una paz y puedan seguir disfrutando de la vida en conclusión: se trata del equilibrio de aquí y el ahora’.



El investigador Johan Ramírez al hablar de las vacunas y el rito ancestral de la Sananga y Kambo dijo: ’La primera es un colirio que se aplica en los ojos. Para su aplicación se preparan las personas a través de ejercicios de respiración para calmar mente cuerpo y espíritu y de ahí la aplicación de la medicina sananga’ –continuó- ’la cual es del amazonas es de un árbol que se llama tabernaemontana undulata kolovoza es un extracto ,es un colirio que va en los ojos dicen los grandes maestros viracochas que tiene un poder sobre el espíritu la mente y el cuerpo lo usaban mucho los cazadores para ver más en la noche para tener sueños lúcidos en el astral y tener más potencia física y así quitar problemas de cataratas astigmatismo miopía etcétera’.



En cuanto al Kambó está procede de la selva del Amazonas y se extrae de una ranita phyllomedusa bicolor de la cual se recolecta su sudor, no se afecta ningún animalito. Al contrario, se les cuida y esta sustancia usada por milenios por nuestros ancestros, para potencializar nuestras defensas y las capacidades físicas a su máximo esplendor despertando así las facultades adormecidas de nuestro cuerpo, los poderes psíquicos, desarrollando más sensibilidad al oído al olfato a la vista y dijo: ’La sananga es el dúo perfecto para el cazador o el guerrero para el despertar de la conciencia.



El rapé es tabaco con un poquito de hierbas maceradas para subir la energía y depurar el cuerpo físico de toda larva de baja vibración o energías de baja vibración y así poder recibir la medicina sagrada ayahuasca qué es la comida que es el extracto de la chacruna y él yague, de donde se extrae lo que es la medicina ayahuasca que se traduce en lengua quechua enredadera, enredadera o soga ese árbol le dicen así por la forma y tiene valores de curar, manifestó Johan Ramírez, al hablar del nombre del grupo Holístico.



Dharma, que este surge de todo lo que hacemos en nuestros actos sean buenos o malos y es pesado y calibrado a los mundos internos y el karma es lo contrario, al mezclar más se traduce como recompensa al espíritu al ser al hombre dharma es el beneficios las causas las cosas buenas que has hecho en pos de la humanidad, al prójimo de servir, se traduce dharma de abundancia del espíritu.



El cual está conformado por: Yolanda ’armonizadora’; Alain Alejandri , Ramón Avelar, Cristi, Cecilia y su servidor Johan Ramírez, y están asistiendo en todo momento con amor, finalizó.