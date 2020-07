Celebra Javier Solorio que ’por fin’ haya convocatoria para sesión de cabildo en Acapulco

El síndico de Acapulco insistió que los seis regidores que no presiden ninguna comisión deben ser suprimidos en futuras administraciones para reducir el número de ediles en la comuna porteña



A más de dos meses, el síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán celebró que ya hay convocatoria para llevar a cabo la reglamentaria Sesión de Cabildo en Acapulco y se llevará a cabo el viernes 31 de julio; éstas fueron suspendidas debido a la pandemia de Sarscov-2 o Coronavirus.



A través de sus conferencias semanales de "Acciones y Resultados"Javier Solorio Almazán refirió que aunque todavía no les han hecho llegar la orden del día, espera se resuelva de una vez por todas la reducción de ediles en la comuna porteña, como lo ha recomendado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Sugirió que de los 20 municipes que conforman el Cabildo, seis no presiden ninguna comisión y que deberían ser suprimidos, pues aunque sí participan en otras categorías, su sueldo y gestión salen sobrando y les sale caro a los ciudadanos.



Cabe señalar que en el Congreso local, la diputada del distrito 04, Mariana Garcia Guillén ya se hizo la iniciativa para que el cuerpo edilicio sea reducido.