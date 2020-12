Luego de que Reino Unido aprobó el uso por emergencia de la vacuna contra Covd-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que México ya cuenta con contratos con la farmacéutica para que lleguen las primeras dosis a nuestro país en marzo.



Celebra López Obrador uso de vacuna de AstraZeneca en RU

El presidente destaca que México cuenta con un acuerdo con la farmacéutica para contar con vacunas contra Covid en marzo; IP podrá distribuir sólo vacunas autorizadas, indica

30/12/2020 08:31 REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro



CIUDAD DE MÉXICO



Luego de que Reino Unido aprobó el uso por emergencia de la vacuna contra Covd-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que México ya cuenta con contratos con la farmacéutica para que lleguen las primeras dosis a nuestro país en marzo.



En conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recordó que nuestro país junto con el gobierno de Argentina y la Fundación Slim trabajan en un plan para la llegada a América de las primeras dosis, así como para su debida distribución.



’Nos dio gusto que ayer el gobierno de Reino Unido haya aprobado la vacuna AstraZeneca (…) ya tenemos contratos para que llegue esa vacuna a partir de marzo en cantidades suficientes. Ayer fue aprobada y nos da seguridad para tener vacunas suficientes. No vamos a padecer de vacunas’, comentó.



López Obrador además destacó los resultados que ha tenido al momento el fármaco de la farmacéutica china CanSinoBIO durante sus ensayos de Fase III en México, por lo que, destacó, que también hay un acuerdo para acceder a éste fármaco.



El pasado 13 de octubre el canciller Marcelo Ebrard informó del acuerdo con AstraZeneca/Oxford para la adquisición de 77.4 millones de dosis entre febrero y marzo de 2021; así como de 35 millones de vacunas de CanSinoBIO entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021.





Respecto a la adquisición de vacunas por parte de la Iniciativa Privada para su distribución en nuestro país, reiteró que habrá libertad para ello; no obstante, el fármaco deberá estar autorizado por autoridades sanitarias de los países en los que se aplica, así como por México.







’Por ejemplo, si es AstraZeneca, Pfizer, CanSino, ya no hay problema, pueden comprarla y distribuirla, hay libertad para eso, porque de todas maneras nosotros ya tenemos prácticamente garantizada la aplicación de la vacuna para todos, porque es un derecho’, dijo.



Aclaró que las empresas que buscan distribuir y vender alguna dosis contra Covid-19 deben presentar ante las autoridades sanitarias un escrito, una petición y anexar un contrato de compra de la vacuna que busquen comercializar.



Sin embargo, López Obrador aclaró que el Gobierno mexicano tiene garantizado el acceso a suficientes dosis contra SARS-CoV-2 para inmunizar a toda la población.