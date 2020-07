Celebra Octeto Vocal de EDOMÉX 19 años de existencia con un concierto en línea

• Presentan trabajo este miércoles 1 de julio a las 17:00 horas, a través de Facebook, en @CulturaEdomex y @OctetovocalSC.



Toluca, Estado de México, .- Este miércoles 1 de julio, el Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura y Deporte cumple 19 años de su fundación y celebrará con un concierto en línea, ofreciendo un repertorio que estará conformado por las piezas más representativas de la agrupación.



Jesús Lujambio, Director del Octeto Vocal, explicó que los ocho cantores, dos sopranos, una mezzosoprano, un contratenor, dos tenores y dos bajos ofrecerán un recorrido musical de los 19 años de la agrupación en un concierto de aproximadamente 45 minutos, con obras académicas y populares.



’Para este recital yo elegí unas piezas y otras las eligieron los chicos, juntamos 10 canciones que son características del Octeto, son históricas porque han estado en el repertorio desde el inicio de nuestras actividades hasta la actualidad y además son del gusto del grupo.



’Interpretaremos una pieza muy compleja de la época barroca ’Crud’Amarilli’, de Sigismondo D’India, otra pieza barroca será ’Anima dolorosa’, de Claudio Monteverdi, también habrá música popular como ’I’m yours’, de Jason Mraz, y en la música tradicional ’Para olvidarte a ti’, de Guty Cárdenas, "Aires del Mayab’, de Pepe Domínguez, y música de Chava Flores, entre otras’, detalló.



Acerca de los retos tecnológicos para poder ensayar y realizar recitales a través de redes sociales, Lujambio dijo que ha sido complejo el uso y manejo de programas de edición de video, toda vez que no estaban dentro de sus actividades normales.



’He tenido que aprender estas tecnologías que son nuevas para mí, se trata de un concierto elaborado a distancia, donde los ocho cantores envían su video de manera individual y se convierte en un video como si estuviéramos cantando juntos.



’Por ahora no hay ensayos, de igual manera los chicos me envían sus videos para ver como están y les doy retroalimentación, porque no hemos encontrado una plataforma similar a Zoom o Skype, que nos permitan trabajar, ya que por los retrasos que existen es imposible hacer un ensayo o concierto, se convierte en un caos’, indicó.



El titular del Octeto apuntó que a lo largo de estos 19 años han recorrido todo el territorio mexiquense, varios estados del país, y que han tenido la oportunidad de deleitar con su talento y técnica vocal a público de otros países.



’A través de estos 19 años hemos realizado mil 084 conciertos presenciales, en salas de conciertos, Iglesias, auditorios y otros recintos; hemos recorrido todo el Estado de México, gran parte de la República mexicana y hemos tenido la posibilidad de participar en los festivales más importantes nacionales y a nivel internacional, como el Festival del Caribe de Cuba, en el Certamen de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, España, además de Argentina, Colombia y Guatemala’, comentó.



Además de estas participaciones, recientemente y de manera virtual, la agrupación mexiquense asistió al festival Coral Fest de Costa Rica, con cinco participaciones, así como al festival ’Canta un mundo’, de Argentina, y próximamente deleitarán al público del estado de Nuevo León, y participarán en otro concierto para público de Argentina.



’Todo ha sido gracias al talento, profesionalismo y compromiso de las y los cantores que a pesar de las circunstancias y el confinamiento se adaptaron a esta forma de trabajo’, expresó.



De igual manera, adelantó que para la próxima edición de FILEM ya preparan un concierto que tiene que ver con la literatura y en específico la poesía, donde incluirán poemas desde la época de Cervantes hasta nuestros días, con poetas y música de artistas mexiquenses.



Finalmente invitó al público mexiquense a disfrutar del concierto de aniversario este miércoles 1 de julio, a las 17:00 horas, a través de Facebook en @CulturaEdomex, el cual también será replicado en @OctetovocalSC.