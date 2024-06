Un total de 1282, egresadas y egresados de la generación 2017/2019-2024 Dr. Carlos Alberto Ortiz Solorio, de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), celebraron el acto simbólico de transición de estudiantes a la vida profesional con el "Último Pase de Lista" y la "Quema de los Años", el 20 de junio, en el Estadio José ’Palomo’ Ruiz Tapia de la UACh.



Estas tradiciones no sólo marcan el fin de una etapa académica, sino que también consolidan el sentido de comunidad, pertenencia y memoria colectiva que trazan la historia y cultura específicas de la UACh, recordando sus antecedentes militarizados como Escuela Nacional de Agricultura (ENA).



El Dr. Angel Garduño García, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, dijo: ’Espero que hoy no sea el último pase de lista para ustedes, pero si el que recuerden como uno de los más felices porque a partir de este será un gusto encontrar a las ingenieras, ingenieros, licenciadas y licenciados egresados de Chapingo, que sin duda aportarán su talento, tiempo, dedicación y esfuerzo al desarrollo de nuestro país.



Les deseo lo mejor en sus futuros empleos, emprendimientos o estudios de posgrado. Que encuentren satisfacción y éxito en todas las áreas de su vida. Nunca olviden sus raíces, ni el por qué eligieron estudiar en Chapingo. A medida que alcancen el éxito, también compartan sus conocimientos y experiencias con los demás.



Retribuyamos -indicó el Rector Garduño- en la justa medida lo que esta institución y el país ha no sólo invertido, sino cuanto han puesto en términos de esperanza en cada uno de ustedes para ser portavoces de lo que nuestra ley de creación, el estatuto, nuestro lema e himno nos han enseñado a lo largo de los años.



El "Último Pase de Lista" fue realizado por directores y representantes de los departamentos de las 28 carreras que se imparten en el campus central en Texcoco, Estado de México; así como de URUZA, Durango; URUSSE, CRUC Oriente y CRUPY Yucatán.



"Último Pase de Lista" y la "Quema de los Años" forman parte del programa de la Semana de la Quema del Libro 2024, cuyo antecedente se observa en la conformación del primer Consejo Directivo Paritario, el 18 de julio de 1937, de acuerdo con lo señalado en el libro Ciento cincuenta años en una mirada. Historia gráfica de la Escuela Nacional de Agricultura-Universidad Autónoma Chapingo.