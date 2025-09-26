Celebra FILEM 2025 con diez días de lectura, arte e identidad mexiquense

TOLUCA, Estado de México.– Con el firme compromiso de garantizar el derecho a la cultura, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsa a partir del día de hoy, la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM) 2025, que convertirá a la capital mexiquense en el corazón de la literatura durante diez días de fiesta cultural.



Del 26 de septiembre al 5 de octubre, la FILEM reunirá a más de 300 sellos editoriales nacionales e internacionales provenientes de Colombia, Argentina, España y Cuba, lo que consolida a esta feria como uno de los encuentros literarios más importantes del país.



En su onceava edición, dedicada al género de la novela gráfica, la FILEM ofrecerá más de 200 actividades que incluyen presentaciones de libros, conversatorios, talleres, obras de teatro, conciertos, ciclos de cine, masterclass y exposiciones, con un enfoque incluyente que busca acercar el mundo de la lectura y las artes a todas las edades.



La FILEM reafirma que, para el Gobierno del Estado de México, la cultura es una herramienta de transformación social y un espacio de encuentro que permite a las familias mexiquenses disfrutar, aprender y compartir.



Esta feria contará con cuatro foros principales, FILEM, FOEM, UAEMéx e Infantil y Juvenil, y seis alternos: Casa de las Diligencias, Teatro Universitario Los Jaguares, Museo de Bellas Artes, Museo José María Velasco, Parque de la Ciencia Fundadores y Patio del Poder Judicial.



Entre los eventos destacados se encuentran el homenaje a José Luis Durán, el ciclo de cine Allá dirigido por Montserrat Larqué, el taller Escribe una historia fantástica impartido por Alberto Chimal, así como las puestas en escena LALOCO y sus alebrijes, La insignificancia de llamarse Juana con Vanessa Bauche y el concierto Por si volvieras de María San Felipe.



Además, la FILEM ofrecerá un pabellón artesanal y gastronómico para fortalecer la identidad mexiquense y promover el talento local.



Con este esfuerzo, el Gobierno de Delfina Gómez refrenda su visión de una cultura viva, cercana y transformadora, que coloca a las y los mexiquenses en el centro de las políticas públicas.



La programación completa puede consultarse en las redes sociales de @CulturaEdomex (Facebook, X e Instagram).