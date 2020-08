Celebran docentes el compromiso de Adela Román con la educación

"No habíamos visto que un gobierno se comprometiera tanto con la educación", reconocieron docentes de la escuela primaria ’Hermenegildo Galeana’, de la colonia Chinameca, por la construcción de una techumbre que inauguró la alcaldesa Adela Román Ocampo.



La plantilla docente celebra el compromiso cumplido de la primera autoridad municipal con el pueblo de Acapulco, pues aunque no le corresponde realizar obras educativas, la alcaldesa hace un esfuerzo presupuestal para construir techumbres, aulas y dotar de mobiliario a los planteles.



El profesor de acondicionamiento físico, Ramón Enrique Alvarado Cambray, dijo que la techumbre entregada este jueves por Román Ocampo, fue una obra muy esperada luego de 12 años de batallar para ver el sueño hecho realidad.



Consuelo Borja Lozano, maestra de quinto grado, expresó que durante la temporada de lluvias la nueva estructura permitirá que los alumnos y maestros no padezcan las inclemencias del tiempo y realizarán sus actividades físicas y recreativas con mayor comodidad y seguridad.



’Es una obra muy importante para la comunidad escolar, le agradecemos bastante, ya que la esperábamos desde hace años; pasaban gobiernos y gobiernos y nunca se nos había hecho caso. Afortunadamente, este gobierno puso los ojos hacía acá’, puntualizó el profesor Antonio Sánchez.