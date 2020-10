Celebran en espíritu deportivo el 52 aniversario de ’México 1968’

• Presentan en ’Cuna Deportiva’ a la nadadora Athena Meneses y al basquetbolista Gael Bonilla.



Zinacantepec, Estado de México, .- Como cada semana, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México transmitió el programa ’Espíritu Deportivo’, a través de sus cuentas oficiales, en las que los seguidores se acercaron a las y los atletas de la entidad y al deporte en general.



En el marco del 52 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 1968, se tuvo como invitado a Carlos Hernández Shärfler, de la Academia Olímpica Mexicana, quien habló de la herencia que dejó este evento histórico al país.



’Estos Juegos de 1968, han sido no nada más en el aspecto deportivo, sino también en el cultural, uno de los más grandes acontecimientos que ha tenido México. En lo deportivo fue muy exitoso por la buena organización y magníficas instalaciones, que se terminaron en tiempo y forma, por las múltiples anécdotas y los récord que se batieron, sobre todo en las distancias cortas, y también porque se revivió la Olimpiada Cultural, que se había interrumpido en 1948 en Londres’, expresó.



’México logró su objetivo de pasar a la modernidad, después de eso, la concepción de los extranjeros sobre México varió notablemente, independientemente de todos los atractivos turísticos que teníamos hubo un destape de todos los recursos culturales, y no nada más de playas y ruinas, sino por la hospitalidad de los mexicanos’, agregó el académico deportivo.



Carlos Hernández platicó que la antorcha olímpica que fue encendida en Grecia, como lo es de manera tradicional, se trasladó a Europa, para luego seguir la ruta de Cristóbal Colón en el descubrimiento de América.



Una vez llegando a México y luego de una ceremonia en Teotihuacán, a través de relevos llegó al ’Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y en la Puerta del Maratón, lo recibió Enriqueta Basilio, que fue la primera mujer que tuvo el honor y la satisfacción de encender el fuego olímpico’, explicó.



Mientras tanto, en Cuna Deportiva participó Athena Meneses Kovacs, nadadora mexiquense, la más joven en la delegación nacional, que participó en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019 y quien está en la pugna por alcanzar la marca que la coloque en los Juegos Olímpicos de Tokio.



’Cuando entreno sólo pienso que voy a dar lo mejor por México’, declaró la deportista que sueña con ganar una medalla olímpica, pero que académicamente ha tenido diferentes anhelos y su objetivo es ser psiquiatra forense.



También en Cuna Deportiva, el basquetbolista Gael Bonilla, jugador del equipo Barcelona en España, expresó que no hay barreras para alcanzar los sueños y muestra de ello es haber logrado imponer su nombre en el deporte ráfaga en una importante liga de esta disciplina a nivel mundial.