Celebran Grupos Parlamentarios construcción de acuerdos para aprobar leyes del T-MEC.



México ha demostrado que tiene la capacidad de lograr acuerdos cuando se trata del interés del país, asegura Ricardo Monreal.



Las y los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias que integran el Senado de la República celebraron la construcción de acuerdos para dictaminar y aprobar las leyes que armonizan el marco jurídico ante la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



En conferencia de prensa, los integrantes de la Junta de Coordinación Política reconocieron el gran trabajo realizado por legisladoras y legisladores para lograr acuerdos a pesar de las diferencias ideológicas. Coincidieron en que esto da un mensaje de confianza a la ciudadanía, pues han demostrado que pueden llegar a consensos cuando se trata del interés de la nación.



Además, señalaron que la aprobación de estos instrumentos jurídicos será de vital importancia para la reactivación de la economía nacional, especialmente después de los daños causados por la pandemia por COVID-19.



El presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que este ejercicio ha dejado grandes lecciones, como que es posible lograr acuerdos cuando se pone por delante el interés de la patria. Además, calificó como un buen mensaje a la nación y al mundo, pues han demostrado que tienen la capacidad de lograr acuerdos fundamentales para el país.



Aseguró que, con estos instrumentos jurídicos, el Presidente de la República podrá mostrarle a otras naciones que en México estamos unidos en lo fundamental cuando se trata del interés nacional. Detalló que el titular del Ejecutivo asistirá al encuentro con los otros suscribientes del acuerdo comercial, y lo hará con ’dignidad, decoro y con una fuerza institucional que es indispensable acompañar’.



Asimismo, expresó su reconocimiento a las coordinadoras y coordinadores parlamentarios, así como a las y los integrantes de las Comisiones dictaminadoras por su labor. En el Senado logramos, por unanimidad, aprobar los dictámenes de cinco leyes relacionas con el T-MEC, las cuales son importantes para la entrada en vigor de este.



Detalló que las cinco leyes en cuestión son la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, La Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de autor, Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley de impuestos Generales de Importación y Exportación. Además de un acuerdo en materia de cooperación ambiental.



El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa destacó que Ricardo Monreal fue un ’gran articulador, interlocutor y facilitador’ para que muchos de los temas pudieran alcanzar consensos. Las iniciativas, indicó, están alimentadas del trabajo de horas de análisis, se hicieron muchas modificaciones, pero todo por las familias mexicanas y en unidad.



La coordinadora del Grupo Parlamentario del PES, la senadora Sasil De León Villard destacó el trabajo de las y los senadores para construir los cinco dictámenes e hizo un reconocimiento al trabajo del senador Ricardo Monreal, ’ya que ha sido fundamental para mantener en el Senado un ambiente de cordialidad y de respeto’.



En tanto, la senadora del PT, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre dijo que a través de estas leyes se le dan las condiciones al Presidente de la República para que pueda ir a Estados Unidos y presente el resultado del esfuerzo que de manera institucional ’hoy celebra el Senado’.



El senador Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada del PVEM, destacó la gran apertura para dialogar y analizar todos los temas sin límites ni restricciones. Destacó que hubo una gran madurez para construir acuerdos a pesar de las diferencias. El nuevo tratado comercial, afirmó, es uno de los instrumentos más importantes para reactivar la economía nacional luego de los estragos causados por la pandemia.



A su vez, el legislador Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que, ante la crisis económica que esta viviendo México, no puede caber la mezquindad ni se pueden anteponer intereses particulares sobre el de la nación. Debido a esto, adelantó, su bancada respaldará la aprobación de las leyes, las cuales se construyeron con la participación de todas las fuerzas políticas del Senado y escuchando al sector empresarial.



El senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que con la legislación del T-MEC se demostró que en el Senado hay voluntad para hacer buena política. ’La que suma, construye, hace y realiza, que no obstruye, que no genera enconos ni diferencias’. Aseguró que con estos instrumentos jurídicos presentará a México de mejor manera ante el mundo y generará confianza.



Por Acción Nacional, el senador Gustavo Madero Muñoz destacó que las leyes se construyeron con unanimidad, a pesar de tener cientos de artículos y temas muy técnicos y complicados, donde había puntos de vista distintos. Lograr la unanimidad en este asunto, agregó, es algo extraordinariamente bueno para el país.