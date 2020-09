Celebran matrimonio en destino turístico del EDOMÉX en apoyo a la reactivación económica

• Promueve Edoméx Turismo de Romance como una alternativa para la reactivación económica del sector.



Tepotoztlán, Estado de México, .- Una historia de seis años de noviazgo se consolidó en uno de los sitios más emblemáticos del Estado de México, el Acueducto de Xalpa, conocido como Arcos del Sitio, ubicado en el municipio de Tepotzotlán.



La pareja conformada por Vanessa Rodríguez Solorio y Édgar Sámano Guerrero, se casaron a más de 61 metros de altura, ambos acompañados por sus familiares más cercanos.



Los arcos del antiguo acueducto son una obra arquitectónica construida por los frailes jesuitas a principios del siglo XVIII. Hoy en día, son un atractivo turístico del Estado de México, lugar que fue testigo del amor que se profesan Vanessa y Édgar, el cual quedará en su memoria de manera especial.



’Además de lo que representa el hecho de casarnos, que sea en un lugar así, lo hace aún más memorable, y pues es un paisaje muy bonito y también eso va de acuerdo a lo que somos nosotros’, expresó Vanessa con emoción y felicidad.



En tanto, Édgar, quien se dijo ser el hombre más afortunado del mundo por poder compartir su vida con una mujer maravillosa, en un lugar monumental y lleno de tanta historia, agradeció al Registro Civil por la celebración de este acto que lleva consigo beneficios y seguridad jurídica para su nueva familia.



’Yo me siento muy feliz porque la amo, sencillamente era algo que los dos deseábamos y al fin ya lo conseguimos. Me da tranquilidad, me da confianza saber que ahora ella forma parte de mi vida y de todas las cosas que construimos y pues legalmente ahora sí, somos uno’, manifestó el ahora esposo.



El Gobierno del Estado de México, a través del Registro Civil, en coordinación con la Secretaría de Turismo, ofrece nuevas alternativas para celebrar matrimonios, en espacios ricos en cultura e historia, además de bellos paisajes.



Cabe recordar que, en diciembre pasado, se realizó un enlace matrimonial en globo aerostático, sobre las Pirámides de Teotihuacán.



’Representa un plus a la institución del matrimonio y a la ceremonia que se está celebrando porque a la par del evento solemne se dan a conocer diversos lugares turísticos que tiene el Estado de México.



’Son matrimonios muy dinámicos, son matrimonios que a la misma familia le causan un gran impacto y los llena de mucha felicidad’, indicó César Sánchez Millán, Director del Registro Civil.



Por lo anterior, el Estado de México tiene una grandes atractivos para la industria del Turismo de Romance, donde hay haciendas, recintos al aire libre, hoteles y jardines en los Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto, donde se pueden realizar los eventos más memorables para los mexiquenses, explicó en entrevista Evelyn Osornio Jiménez, Secretaria de Turismo estatal.



En este sentido, la titular de esta dependencia invitó al público a conocer los Pueblos Mágicos de la entidad y, en particular, Tepotzotlán, donde se llevó a cabo este enlace matrimonial, que alberga el Museo Nacional del Virreinato, el Camino Real de Tierra Adentro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como el Parque Ecológico Xochitla, entre otros espacios.



Cabe precisar que este enlace matrimonial se realizó bajo las medidas de sana distancia e higiene recomendadas por las autoridades de Salud, ante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2.



Con estas acciones la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos refrenda su compromiso para seguir buscando canales de comunicación con la ciudadanía para que accedan y regularicen su estado civil y así generar familias fuertes.