Celebran vecinos de la Morelos acciones de limpieza y desinfección que encabezó Adela Román

A fin de contener la propagación de Coronavirus en Acapulco y coadyuvar a salir del color rojo en el semáforo epidemiológico, la presidenta municipal Adela Román Ocampo supervisó las acciones de limpieza, fumigación y desinfección de los espacios públicos en la colonia Morelos.



Acompañada de la presidenta del DIF, Adriana Román Ocampo y del coordinador general de los Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique García, la primera autoridad recorrió la avenida Reforma, las calles Quetzal, Juan N. Álvarez y Leona Vicario, donde vecinos, locatarios y vendedores semifijos reconocieron el trabajo que desempeña su Gobierno para contener los contagios y la mortalidad por efectos del Coronavirus SARS-CoV-2, causante de COVID-19.



’Qué bueno que las brigadas están fumigando y rociando desinfectante en las calles, es importante este trabajo que desempeñan los trabajadores del municipio bajo las órdenes de nuestra presidenta, me emociona que ella venga al frente y que se preocupe por el bienestar de sus vecinos de la colonia’, expresó María del Carmen Martínez, locataria del mercado de la zona.



Cuando la alcaldesa concluyó una entrevista con medios de comunicación, en la esquina de Reforma y la calle Juan N. Álvarez, una vendedora, que dijo llamarse Rafaela Rebollar, le obsequió una bolsa con calabaza en conserva, como muestra de aprecio, gratitud, humildad y sencillez, ’Adela Román es un ejemplo para todos los habitantes de esta popular colonia’, dijo.



Luego del recorrido a pie tierra para constatar las acciones ejecutadas, la primera autoridad porteña reconoció el trabajo de los empleados municipales, quienes diariamente limpian, fumigan y desinfectan calles, mercados, plazoletas y elementos urbanos, para evitar la reproducción del mosco Aedes Aegypti, transmisor de dengue, zika y chikungunya, así como posibles contagios de COVID-19.



En entrevista, al finalizar la jornada de supervisión, Adela Román convocó a todos los ciudadanos a contribuir con la limpieza en inmediaciones de sus hogares para evitar que aniden los vectores causantes de enfermedades víricas, así como los microorganismos expulsados por personas que podrían estar contagiadas del nuevo Coronavirus.



’Es una gran responsabilidad la que tenemos y no queremos que haya más enfermedades. Eso es lo que queremos, que la gente nos apoye, nos ayude a cuidarnos unos con otros para que no cerremos negocios. Debe de haber circulante en Acapulco para que la gente tenga para lo más indispensable para su familia, así que la invitación sigue de manera persistente a que se cuiden’, concluyó la alcaldesa.