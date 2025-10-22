Celebrará ballet folclórico "Convergencias" 45 años con presentación de gala en el CCMB Texcoco

El ballet de danza folcklórica "Convergencias" de Texcoco, que encabeza la maestra Valentina Loaiza Almaraz y el coreógrafo Alejandro Monsalvo, cumple 45 años de enseñar y difundir lo mejor de la danza mexicana a través de sus giras artísticas en la república y en otros países.





Por ello, festejarán con diferentes actividades, este 25 de octubre en la casa de cultura Texcoco, el encuentro de grupos folclóricos "Amigos de Convergencias", las ponencias "La Guelaguetza", impartida por Luis Bravo y la presentación del libro "Terminología y metodología para el aprendizaje de la danza folclórica mexicana, conferencia del maestro y ex director del ballet de ’ Amalia Hernández’, Francisco Bravo el 7 de noviembre en la Faro Texcoco y cierran con una función de gala en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario este 8 de noviembre a las seis de la tarde.





El coreógrafo Alejandro Monsalvo resaltó dos de varios reconocimientos que la compañía ’Convergencias’, ha recibido a lo largo de estos más de cuarenta años, el diploma obtenido en el año de 1998 por su participación en el desfile del 5 de mayo en California, Estados Unidos, con la muestra de la comparsa de Charros al estilo Chimalhuacán, el otro reconocimiento, fue en Moscú, Rusia en el año 2000, con bailes representativos del estado de México.





De igual forma detalló, que sin importar que el público sea nacional o extranjero, la gente vibra al ver y escuchar danzas de México, porque nuestro país significa baile y fiesta.



Actualmente, al ballet ’ Convergencias’, lo integran 75 bailarines, en su mayoría originarios de Texcoco, quienes muestran un repertorio con bailes tradicionales de Jalisco, Veracruz, Yucatán, Polka Norteña y del Estado de México.





Por su parte, la directora de esta compañía, Valentina Loaiza, expresa que en estas cuatro décadas y media, han creado una familia de artistas, pues sus egresados quienes en su mayoría ingresaron a los siete años y es a los cuarenta cuando deciden salir, es para formar su propio grupo de danza, algunos arraigados en Texcoco, en la Ciudad de México, en Chile o aquellos que gracias a la preparación que se les brinda aquí, se abren puertas para audicionar en el ballet folclórico de Amalia Hernández.





Miriam Lara, madre de familia de una bailarina de Convergencias, relató que como padres es muy gratificante ver a tus hijos disfrutar de los bailes regionales, pues no sólo es danzar, es transmitir, preservar y difundir, la identidad cultural de nuestro país.



’Debemos apoyar a nuestros jóvenes en actividades culturales y más en estos tiempos, cuando ellos son el blanco de la delincuencia’, añadió la orgullosa madre.

