Celebrará Ixtapan de la Sal el ’préstamo’, festejo previo a las fiestas patrias

TOLUCA, Estado de México.– Con la llegada de septiembre, en el Pueblo Mágico de Ixtapan de la Sal, los contingentes de aztecas, apaches, adelitas, costeños y tamaleros se preparan para celebrar las fiestas patrias con el tradicional ’Préstamo’, que se llevará a cabo este 7 de septiembre a partir de las 12 horas.



Esta celebración, única del municipio, consiste en el recorrido de contingentes con vistosas indumentarias sobre las principales calles del centro, pidiendo insumos en las tiendas y casas (verduras, frutas, agua o lo que gusten aportar) para hacer alusión a la Toma de la Alhóndiga de Granaditas.



Cada grupo se distingue por su vestimenta: los costeños con camisas o blusas negras, pantalón o falda con adornos tricolor y sombreros decorados; los tamaleros con sombrero de palma, camisa de manga larga y calzón de manta; los aztecas con penachos, pecheras y taparrabos; y los apaches con playera roja, falda de alfilerillos, corona tricolor con plumas y huaraches con calcetas rojas.



La Secretaría de Cultura y Turismo invita a disfrutar de esta fiesta llena de baile, música e historia, que mantiene vivas las tradiciones del Estado de México, Un Destino Hecho a Mano.