Celebrarán día de la salsa

Se llevará a cabo el sábado 4 de diciembre del 2021 en la capital mexicana en un lugar que en breve será dado a conocer



El sábado 4 de Diciembre de 2021 se avecina un huracán musical furioso que tocará tierras mexicanas, para llevar la que será la primera edición del Día de la Salsa contando para ello con una pléyade de artistas internacionales que sin duda será el evento del género más importante del año entrante y que tiene como fin posicionar el género salsero en nuestro país, buscando ser por méritos propios un concepto único no solo a nivel nacional, sino pretendiendo alcanzar un carácter internacional gracias a la cuidadosa selección de agrupaciones que harán retumbar el escenario ése día, dignificando a la salsa como un género mundial a tomarse en cuenta y de gran convocatoria.



Para México es todo un orgullo que se haya tomado esta iniciativa que romperá récords y esquemas en la capital mexicana, ya que estarán reunidas enormes personalidades de todos los tiempos y épocas, cuyo primer confirmado es justamente la Sonora Ponceña, quienes directamente desde su natal Puerto Rico arremeterán junto a las demás orquestas con un evento enfocado a diferentes públicos y edades, todos ellos amantes de un género que sigue vigente.



La Sonora Ponceña es una agrupación musical que fue fundada en 1954 por el músico Enrique "Quique" Lucca Caraballo en su ciudad de Ponce, Puerto Rico, bautizándola con el nombre de "Orquesta Internacional" que no tuvo el éxito que esperaba. En febrero de 1954 reunió de nuevo al grupo llamándola Sonora Ponceña con un repertorio de temas del compositor e intérprete cubano Arsenio Rodríguez, en unión con las conocidas y famosas orquestas cubana Sonora Matancera y el Conjunto Casino, haciendo su primera presentación el 20 de abril de 1954. Actualmente es dirigida por Papo Lucca (hijo de "Quique"). Graban su primer disco en 1968 de 33 RPM llamado Hacheros pa’ un palo, que contaba con los arreglos hechos por el hijo de Quique Enrique Arsenio, conocido como "Papo" Lucca. El disco fue un éxito en Nueva York al igual que su segunda grabación, llamada Fuego en el 23, que fue realizada en 1969. La agrupación musical inicia una gira por el Caribe interpretando y grabando temas, tales como La pollera colorá, del colombiano Wilson Choperena. Bombas, merengues, guaguancós y sones.



A finales de 1970 el grupo graba un disco con la cantante cubana Celia Cruz titulado La Ceiba. Papo graba en 1980, el disco New Heights que presentó como novedad la ilustración de la carátula, y con ese disco, comenzaron a titular los álbumes en inglés y a incluir temas de latin jazz, lo que reforzó el carácter internacional de la orquesta. Bajo el Sello Pianissimo, propiedad del mismo Papo Lucca -año muy especial para Quique Lucca y la orquesta-, lanzaron el disco "Back to the road", y el 16 de marzo de 2004, les fue dedicado el vigésimo tercer "Día Nacional de la Salsa", el más importante acontecimiento salsero en Puerto Rico, realizado en la ciudad de Carolina y el reconocimiento de la Cámara de Representantes y de la Legislatura de Puerto Rico por la aportación que éstos han hecho a la música popular en Puerto Rico y el mundo entero. Recibieron en nombre del Alcalde de la ciudad de Ponce, el señor Rafael Cordero, el reconocimiento y honor, de nombrar una de las calles de la ciudad como Enrique Lucca Caraballo, en honor a "Quique" Lucca.



En una votación unánime, la Junta de Directores del Día Nacional de la Parada Puertorriqueña en Nueva York, designó a la orquesta, en su 50 Aniversario, como la Orquesta Invitada de Honor en el Noveno Desfile Anual celebrado el 13 de junio de 2004. El 4 de septiembre del 2004 fueron parte de la inauguración del Coliseo José Miguel Agrelot junto al Apolo Sound de Roberto Roena y a Richie Ray y Bobby Cruz. Su última referencia se llama ’Los Gigantes del Sur’, un nuevo disco con ocho canciones que reviven su época de auge y esplendor en vísperas de su 63 aniversario. En 2016 fallece su líder Enrique Lucca a los 103 años.



De este modo la Sonora Ponceña son los primeros confirmados del Día de la Salsa, un evento masivo imperdible que se llevará a cabo el Sábado 4 de Diciembre del 2021 en la capital mexicana en un lugar que en breve será dado a conocer.