Celebraron Bicentenario de la Erección Municipal de Tenango del Aire

Como parte de los festejos, por el 200 aniversario de la fundación de Tenango del Aire, se organizaron una serie de trascendentales eventos culturales, que se transmitieron sólo on-line, para no dejar pasar este bicentenario.



El presidente municipal, Arq. Roberto Ávila Ventura en emotiva coordinación con la Casa de Cultura Ollin Coatl, presentaron a través de los sitios oficiales de la localidad, donde se divulgaron diversas actividades, como parte de los festejos para conmemorar y celebrar el Bicentenario de la Erección del Municipio como localidad.



Las transmisiones, comenzaron el día 22 al 25, a largo de esa semana se emitieron eventos culturales desde lectura de poesía, presentaciones del ballet folclórico hasta ponencias y recitales a fin de conmemorar el 200 aniversario del municipio de Tenango del Aire a través de las páginas de Facebook de Tenango del Aire, Casa de Cultura Tenango del Aire y DIF Tenango del Aire.



A pesar de que no se pueden hacer eventos públicos, debido a la contingencia sanitaria por la que aún se atraviesa el país por el COVID-19, no se puede dejar pasar por alto un aniversario tan importante para Tenango del Aire y su población.



Los festejos se efectuaron presentaciones donde se contó con la participación del ballet folclórico Tenancayotl; mientras que los recitales de poesía corrieron a cargo de Adriana Lisbeth Lemus Bernal, Iván Benítez Beristain, María del Carmen Pineda Trejo; se contó con 3 importantes ponencias cuya línea o temática central fue el municipio de Tenango del Aire en virtud de su bicentenario.



La primera de ellas, corrió a cargo de Eduardo Garrido Faustianos con el nombre de 2Origen del señorío Tenango Texopalco Tepopollan’, la segunda de ellas dictada por Guillermo Arce Valdez con el título ’Un cuadro de Miguel Cabrera para Tenango del Aire’ y la última a cargo de Esteban García Márquez ’Revolución Mexicana en Tenango del Aire’; finalmente se culminaron os festejos con un par de conciertos de cuerdas interpretadas por ’Los Andantes’.



En representación del alcalde Ávila Ventura, la titular del Instituto de la Mujer y recibió a la subdelegada del INMUJERES Yunuen Gómez, conjuntamente con otras titulares del área de otros municipios, quienes llevaron a cabo una reunión de trabajo sobre las líneas de atención de violencia contra las mujeres.



Para difundir esta línea de atención, se hará mediante la pega de posters en lugares públicos, además se notificó que se están brindando una serie de apoyos para las familias por esta dependencia, como la venta de tinacos a bajo costo, consultas nutricionales gratuitas; cualquiera de los servicios del Inmujeres Tenango del Aire, se pide asistir solo los jueves de 8:00 a 14:00 hrs. acatando las disposiciones sanitarias y solo se atenderá a una persona a la vez.