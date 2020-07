Celebró el CPP la vida de Octavio Raziel García Ábrego

* Si para algo vale la pena vivir, es para querer y ser querido: Ravelo

Ciudad de México, 16 de julio del 2020.-Y sucedió en el espacio digital. Fue la celebración a la vida de Octavio Raziel

García Ábrego, de familiares, amigos y compañeros, reunidos a las 13.30 horas del

martes 14 de julio de 2020. Resume el decano del Club Primera Plana, Carlos Ravelo:

’Sí, querido Octavio, tenías razón, si para algo vale la pena vivir, es para querer y ser

querido’.

Esta fiesta ’significa reconocer y ponderar la gran aportación hacia la sociedad

en su conjunto, de un hombre comprometido con el periodismo y la cultura, con

conocimiento y sabiduría’, señaló José Luis Uribe Ortega, presidente del sexagenario

Club Primera Plana, la Casa por siempre de Octavio Raziel.

Señaló Uribe: ’a lo largo de 77 años fue forjador de una fecunda labor

periodística y literaria y que en 58 años de actividad profesional, nos deja un acervo

digno de reconocer y de difundir entre el gremio periodístico de nuestro país’.

Indicó: Cómo dejar en el olvido nuestras gratas y grandes experiencias

periodísticas, así como las amenas charlas que tuvimos oportunidad de realizar, donde

lo mismo hablábamos de situaciones reporteriles, como de experiencias en la Secretaría

de Marina, o aspectos relacionados con su producción literaria, en donde siempre

estuvieron presentes los dos personajes de su fecunda creación: Alberto y Don

compadre.

Pidió el presidente del CPP ’un aplauso a Mario Ángel Días y a Mario Luis

Altuzar, por ser los artífices de ese convenio entre Comunicadores de Tamaulipas,

presidido dignamente por Mario Ángel, y el Club Primera Plana con lo que fue posible

editar los dos libros que hoy se presentan en este magno evento’.

Teodoro Rentería Villa informó que el nombre de Octavio Raziel está inscrito en

el Monumento a la Libertad de Prensa en Cuernavaca, Morelos y Pablo Rubén

Villalobos añadió que el nombre del homenajeado se encuentra doble, debido a su

carácter de periodista y escritor y calificó de ’histórico’ el homenaje virtual,

posiblemente el primero en el mundo mientras que Abraham Mohamed señaló que se

dio en una fraternidad humana, agradeciendo al organizador Mario Luis Altuzar Suárez

con más de 50 participantes.

Ana María García Villegas, pareja incondicional del homenajeado recordó a

Octavio ’En su casita home como solía decir, lugar de paz, tranquilidad y armonía,

disfrutaba de sus plantas y flores de temporada, de los árboles frutales que él había

sembrado, y sin faltar la música celestial de un sin fin de pájaros que, con su canto,

hacían más singular nuestro hábitat. Gustaba elaborar distintos platillos complejos, pero

exquisitos, que degustamos acompañados de una copa con un buen vino’.

Los hijos, hermanos y amigos y compañeros coincidieron en ratificar las

cualidades humanas del homenajeado, al borde de las lágrimas.

Por su parte, el decano del periodismo Carlos Ravelo y Galindo, envió un

sentido mensaje que leyó desde San Juan del Río, Querétaro, la compañera Norma

Lydia Vázquez Alanís.

"Sí, querido Octavio, tenías razón, si para algo vale la pena vivir, es para querer

y ser querido. Fue lo que movió tus pasos a lo largo de tu vida para que te quieran tus

amigos y tener, como hoy, cada vez más’.

Precisó: ’Tu esposa Anita, estamos seguros, fue, es, la principal testigo de lo que

decimos. Y tus hijos, los beneficiarios. Estás presente amable escritor. Tu lector y

amigo Carlos Ravelo Galindo, el de mayor edad del Club Primera Plana, pero no el más

viejo’.

Mario Luis Altuzar Suárez, representante en Chiapas del CPP, explicó:

’¡Estamos reunidos para celebrar a la vida! La vida de un magnífico amigo, excelente

periodista, sobresaliente novelista, sensible poeta y sin la mejor duda, excelso padre y

fantástico esposa y admirable hermano que se resume en esa generosa sonrisa de

Octavio Raziel García Ábrego, con la que nos convidaba a cumplir nuestra misión de

vivir la vida: Ser felices’.

Añadió: ’Una ser humano así, de estas características, es imposible que muera al

estar presente en el corazón y pensamiento de cada hijo, hermano, de su compañera y

sobre todo, de quienes tuvieron la fortuna de conocerle y le recuerdan, con la agravante

de que los que no le conocieron personalmente pero si a través de sus novelas, poemas,

columna o artículos periodísticos, le mantienen vivo por siempre’.

Señaló: ’Por ello, es que hoy celebramos los fructíferos 77 años en que marcó

profundas huellas en el sendero efímero tridimensional con su curiosidad de verlo todo

y la inquietud de hacerlo todo para experimentar directamente los milagrosos regalos de

la vida, en el alpinismo, paracaidismo, cocina, y un interminable rosario de la actividad

humana’.

Su hija Aria Berenice García García comentó: ’Su conocimiento nunca me dejo

de asombrar, tan vasto, lleno de información, siempre pensando al mil por hora, creando

nuevas historias, contando vivencias increíbles. Me quedan las enseñanzas que me dejó,

’viva viva, mija’ me decía, consejos con la esperanza de que yo, su pequeña

saltamontes saboreara la vida y enriqueciera mi alma’.

Participaron: José Luis Uribe Ortega, presidente del CPP; Mario Luis Altuzar

Suárez, representante del CPP en Chiapas; Ana María García Villegas, pareja

incondicional del homenajeado; Mensaje de Carlos Ravelo y galindo leído por Norma

Lydia Vázquez Alanís; Aria Berenice García García, hija y Virgilio Arias, secretario del

CPP.

También: Raziel Merlín García García, hijo; Josué Beutelspacher Huízar,

tesorero del CPP; Alejandro Antares García Ramírez, hijo; José Antonio Aspiros

Villagómez; Abraham Mohamed Zamilpa, amigo; Hedy García Abrego, hermana;

Teodoro Rentería Villa; Pedro Rubén Villalobos; Carmen García, hermana; Mercedes

Ávila Govea y Alejandro Álvarez Manilla.

Destacaron: Marcelo García, hermano; Julieta García Tirado, poeta; Katherine

Sofia García Conde, nieta; Claudia Conde Ramírez, nuera; Lizeth Salgado Herrera,

amiga; Teresa Gurza, amiga; Miguel Ángel Campos Ramos, amigo; Juan Carlos

Gutiérrez Reina, amigo; Octavio Raziel García Ramírez, hijo; Luis Roberto Botello y

Rafael Castilleja, entre otros.