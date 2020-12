Celebró Ixtapaluca 200 años de su fundación

IXTAPALUCA, MÉX.-En el evento conmemorativo del 200 aniversario de la fundación de Ixtapaluca como municipio libre, la presidenta municipal, Maricela Serrano Hernández, invitó a no perder el rumbo del progreso y a continuar con el desarrollo que se ha logrado en ocho años, y a que en medio de esta crisis económica y sanitaria se asuma una actitud participativa y de lucha.



La alcaldesa reconoció el desarrollo del municipio en estos 200 años de historia con hombres y mujeres valientes que construyeron el municipio. En la ceremonia estuvo acompañada por integrantes del Cabildo, gabinete y Rogelio Tinoco, subsecretario de Educación Básica del gobierno del Estado de México, en representación del gobernador mexiquense.



Serrano Hernández, dijo: ’Amar Ixtapaluca nos compromete a instaurar un desarrollo integral para todos los ciudadanos que formamos esta comunidad; sentirnos orgullosos de ser ixtapaluquenses es defender nuestro legítimo derecho a una vida digna y romper con el egoísmo de la acumulación de la riqueza en pocas manos’.



Esta riqueza cultural, sin embargo, contrasta con la pobreza de miles de ixtapaluquenses y millones de mexicanos que la padecen, y la actual política federal no lucha por ayudar al pobre e integrarlo al desarrollo del país; por el contrario, se le manipula y se le dejan de crear condiciones necesarias para su autodependencia, a través de la educación y el trabajo.



El municipio encargado de materializar las necesidades de los ciudadanos, por desgracia no cuenta con el apoyo del gobierno federal que sigue disminuyendo el presupuesto para los municipios para atender las necesidades y servicios de la población, expuso la edil.



No obstante, este proyecto con más sentido humano hace ocho años decidió hacer un cambio de política, por lo que Ixtapaluca encontró el rumbo del progreso y está dispuesto a continuar con el desarrollo del municipio. Por eso llamó a recordar y aprender de la historia para no cometer errores.



En su intervención, Rogelio Tinoco García, subsecretario de Educación Básica y representante del gobernador, Alfredo del Mazo, manifestó que la conmemoración del 200 aniversario de la fundación del municipio es motivo de orgullo, unión y oportunidad para un futuro promisorio. Su riqueza histórica es motivo de celebración y de sumar esfuerzos.



Hizo un reconocimiento a la presidenta municipal por su liderazgo y resultados, por su vocación de servicio y compromiso con el desarrollo del municipio por lo que auguró la continuidad de los éxitos de su gestión en los tiempos por venir.



En el evento conmemorativo que se transmitió a través de las redes sociales se proyectó el Himno de Ixtapaluca interpretado por la Orquesta Sinfónica Municipal, además de develar una placa conmemorativa al 200 aniversario de este municipio.