Celebro la decisión de Facebook para remover cuentas ligadas a Emilio Lozoya ex director de Pemex: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 7, SEPTIEMBRE, 2020, 11:08 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, acusó de hipócrita a Felipe Calderón por comulgar cuando era jefe de Estado durante una misa papal y ahora celebrar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidiera retirar el spot en donde cita al Papa Francisco.



El Mandatario defendió el promocional de su Segundo Informe de Gobierno debido a que el Papa es un jefe de Estado y es "el dirigente religioso político que ha hablado con más claridad en México sobre los grandes y graves problemas nacionales".



"Comento todo esto por la hipocresía, ayer les decía retuitea Calderón un mensaje donde se celebra que me hayan impedido hablar del Papa Francisco cuando él siendo presidente va a una misa y con el Papa comulga siendo jefe de Estado mexicano. Eso es lo que caracteriza al conservadurismo.



Por eso señalo, hablo de la hipocresía del conservadurismo, es un distintivo", destacó.



Comentó que las homilías del Papa durante su visita a México fueron discursos de humanismo y verdadera solidaridad con la lucha de los pobres y los desposeídos y aseguró que se ocultaron los mensajes papales y todo quedó únicamente en anécdotas "que el Papa cargó una niña, que le pusieron alfombra roja, pero sus discursos no se conocieron".



El Presidente dijo que el Papa Francisco no se compara con otros sumos pontífices que no "han sido consecuentes; con todo el respeto debido, un Papa, creo que Pío VI fue el que apoyó la invasión a México y el establecimiento del imperio de Maximiliano. Y del que no tengo duda es Pío X que reconoce a Victoriano Huerta después que se asesinó al apóstol de la democracia".



El fin de semana, la Sala Superior del TEPJF confirmó la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante la cual se emiten medidas cautelares con el fin de que se deje de difundir un promocional del presidente López Obrador con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.



En sesión virtual, las magistradas consideraron que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE tuvo la razón al dictar medidas cautelares relacionadas con el spot en el que el jefe del Ejecutivo señala que el Papa Francisco ha dicho que "ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio. Es para decirles ’tengan para que aprendan’".



CELEBRO DECISION DE FACEBOOK DE REMOVER CUENTAS LIGADAS A LOZOYA



El Presidente celebró la decisión de la red social Facebook para remover cuentas ligadas a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.



El Mandatario dijo que esta decisión "es muy importante porque ayuda en la transparencia y lo mismo queremos saber de Twitter".



FACEBOOK BLOQUEARA MENSAJES EN EU, PREVIO A ELECCIONES



"Celebramos esto porque ayuda mucho por lo del anonimato y, sobre todo, por el tráfico de mentiras pagadas en redes por grupos políticos, grupos de intereses creados a través de robots, páginas falsas cubriéndose con el anonimato, vendiendo publicidad", comentó.



El 2 de septiembre se informó que Facebook eliminó cuentas de esta red social e Instagram ligadas a la firma asesora de la campaña presidencial del ex presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con las declaraciones de Emilio Lozoya.



’Removimos 55 cuentas de Facebook, 42 Páginas y 36 cuentas de Instagram ligadas a CLS Strategies, una firma de comunicación estratégica basada en Estados Unidos. Esta red se enfocó principalmente en Venezuela, y también en México y Bolivia.



"Detectamos esta actividad como parte de nuestra investigación proactiva sobre sospechas de comportamiento inauténtico coordinado en la región’, explica la compañía de tecnología en su Reporte de Comportamiento Inauténtico Coordinado de agosto 2020.



Desde 2017, Facebook ha removido más de 100 redes a escala global por estar involucradas con conductas que incluyen acciones previas a elecciones democráticas importantes.