Celebró Tezoyuca bodas comunitarias durante caravanas itinerantes por la justicia social

Tezoyuca, estado de México.-Se llevó a cabo en el municipio de Tezoyuca la celebración de bodas comunitarias, a través de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social.



El evento fue encabezado por el C.P. Edgar Uriel Morales Ávila, Presidente Municipal de Tezoyuca; el Lic. Miguel Ángel Martínez García, Coordinador de las Caravanas; y el Lic. Juan Carlos Palafox Villalva, titular de la Notaría Pública No. 16 del Estado de México. También estuvieron presentes la Lic. Adriana Ortiz Conde, Oficial del Registro Civil de Tezoyuca; la Presidenta del DIF Municipal e integrantes del cabildo.



Durante su intervención, el Edil felicitó a las parejas que decidieron unir sus vidas, reconociendo el valor del matrimonio como una decisión que fortalece a las familias y, por ende, al tejido social:



’Quiero felicitar a cada uno de ustedes que hoy se casan y cumplen ese gran sueño. Me da mucho gusto porque no solo se trata de firmar un acta, sino de hacer un voto de confianza y compromiso para formar una familia unida.



Sabemos que la vida no siempre es fácil, por eso les pido que en los momentos difíciles busquen siempre la conciliación. La calma y el diálogo en pareja son fundamentales para construir una vida plena’.



Acto seguido, la Lic. Adriana Ortiz Conde ofició la ceremonia civil en la que las parejas, mirándose a los ojos, pronunciaron el tan esperado ’sí, acepto’, formalizando así su unión legal.



Posteriormente, el Lic. Miguel Ángel Martínez García destacó la importancia de acercar estos servicios a la ciudadanía a través de las Caravanas Itinerantes, reconociendo el trabajo de las autoridades locales por facilitar el acceso a trámites que promueven el bienestar familiar.



Asimismo, felicitó a las parejas por dar este importante paso en sus vidas.



El evento concluyó con la toma de la fotografía oficial junto a las autoridades y familiares presentes, así como el tradicional corte de pastel en honor a los nuevos matrimonios.



Con este tipo de acciones, el gobierno municipal de Tezoyuca reafirma su compromiso de promover el bienestar social, la unión familiar y el acceso igualitario a la justicia.